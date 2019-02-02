۲۵۰۰ استعداد ورزشی در کشور شناسایی شد/مشارکت ۵۱درصدی مردم در ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحمید احمدی عصر امروز در نشست شورای عالی ورزش استان یزد با اشاره به اینکه ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت و ملت بزرگ ایران دستاوردهای ارزشمندی را در همه بخش ها کسب کرده است، اظهار داشت: موفقیت های مردم به یمن پایداری بر ارزش ها و اصول و پایداری آنها بوده است.

وی افزود: با توجه به تمام محدودیت ها، وظایف، تنگناها و شرایط دشواری که دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد و سعی کردند با ایجاد موانع از پشرفت مردم ایران جلوگیری کنند، با انواع ترفندها و حیله ها و اقدامات ناجوانمردانه، بعد از گذشته ۴۰ سال از همه آزمونها موفق و سربلند بیرون آمدند و خواستن را اراده کردند و خوشبختانه موفقیت های ارزشمندی نصیب کشور شده است.

احمدی ادامه داد: در حوزه ورزش نیز این افتخارات را به وضوح شاهد هستیم و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شعار «چهل سال ورزش، چهل سال انقلاب» را انتخاب کردیم و وقتی کارنامه ورزش را مرور می کنیم، می بینیم که در همه بخش ها افتخارات قابل توجهی نصیب ملت ایران شده است.

معاون وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: در بازیهای آسیایی، المپیک ها و همه مسابقات مهم جهانی و بین المللی ورزشکاران ما درخشیده اند و پرچم ایران در اقصی نقاط جهان بر بلندای جهان قرار گرفته و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها نواخته شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما قبل از انقلاب هشت دوره در المپیک شرکت کردند و مجموع مدالهای ما چهار مورد بوده اما در هشت دوره شرکت بعد از انقلاب، تعداد مدالها به ۱۶ مورد رسیده است.

وی افزود: در مسابقات پارالمپیک هم تمام شرکت ها بعد از انقلاب بوده و جانبازان و معلولان کشور ما موفقیت های چشمگیری در این زمینه کسب کردند، شش دوره طلا و دو دوره نقره توسط تیم والیبال نشسته ایران کسب شد که بی نظیر است.

احمدی یادآور شد: در سال ۲۰۱۸ در مسابقات جاکارتا توانستیم بیشترین میزان مدالهای کسب شده بعد از انقلاب اسلامی را کسب کنیم و این نشان دهنده حرکت رو به رشدی بوده که در دوره های مختلف بعد از انقلاب کسب کرده ایم.

وی تصریح کرد: مسیر رو به رشد فوتبال کشور ما در جام جهانی گذشته نیز ملموس بود و تیم ملی ما توانست با اقتدار مسابقه دهد و کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذارد.

احمدی ادامه داد: رشد و توسعه فضاهای ورزشی غیر قابل مقایسه با قبل از انقلاب است و با تلاش صورت گرفته در اقصی نقاط کشور که قبل از آن هیچ نشانی از مکانهای ورزشی نبود، امروز مکان های بسیاری داریم که در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: رشد بیش از ۳۲ برابری در زمینه ایجاد فضاهای ورزشی را بعد از انقلاب داریم و در حوزه ورزش بانوان نیز رشد بی نظیر بوده و بیش از هفت برابر رشد در زمینه رشته های ورزشی بانوان داشته ایم که البته مدال آوری آنها نیز ۱۷ برابر شده است.

احمدی بیان کرد: بانوان ورزشکار کشور ما در عرصه های بین المللی در عین مدال آوری و افتخارآفرینی مروج ارزش های فرهنگی و اعتقادی بوده اند و توانسته اند ارزش حجاب را به نمایش گذاشته اند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری خوبی در بخش ورزش همگانی در کشور هم در زمینه توسعه زیرساختها و هم در زمینه مشارکت مردم در برنامه های ورزشی داشته ایم به نحوی که مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن میزان مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی ۵۱.۱ درصد جمعیت شهری و روستایی بود که این در مقایسه با سال ۹۴ که این میزان مشارکت ۴۴.۲ درصد بوده، رشد چشمگیر بوده است.

احمدی خاطرنشان کرد: به بحث استعدادیابی نیز توجه بسیار خوبی صورت گرفته و المپیادهای استعدادیابی را راه اندازی کرده ایم و ۱۸ هزار ورزشکار دختر و پسر با همکاری استانها در رشته های مختلف حضور یافتند و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ استعداد ورزشی شناسایی شد و تلاش ما این است که این حرکت ها را استمرار ببخشیم.