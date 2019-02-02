جایگاه زنان در جامعه پس از پیروزی انقلاب بهبود پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ تاج الدین ظهر شنبه در مراسم ویژه زنگ انقلاب مدارس در اصفهان اظهار داشت: اگر به شرایط زنان در ۴ دهه گذشته بنگریم، شاهد پیشرفت زیاد جایگاه زنان در جامعه هستیم به نوعی که بسیاری از محدودیت‌های قبلی از میان رفته است.

وی به بهبود شرایط زندگی زنان از ابتدای انقلاب تاکنون اشاره کرد و بیان داشت: در جلساتی که با بانوان از کشورهای اروپایی و آسیایی داریم معتقد هستند یکسری از محدودیت‌ها در مورد زنان وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیران استانی نیز باید از توانمندی زنان برای پست های مدیریتی استفاده کنند، ادامه داد: طی سالهای گذشته ۳۰ درصد پست های مدیریت به زنان اختصاص داده شده است.

مشکل زاینده رود تهدید برای ۱۴ استان کشور است

وی با بیان اینکه مشکل زاینده رود، مختص اصفهان نیست، افزود: امیدواریم مسئولانی که می توانند مشکل زاینده رود را حل کنند به فکر چاره باشند چرا که خشک شدن تالاب گاوخونی ۱۴ استان همجوار را تهدید می‌کند.

تاج‌الدین ادامه داد: ۲۰ روز باز شدن زاینده رود بعد از ۲۰ ماه، خوشحالی مردم اصفهان را به همراه داشت و حتی آخر شب هم در کنار رودخانه زاینده رود شاهد حضور مردم و ایجاد نشاط اجتماعی هستیم، نمایندگان مجلس با صدای بلند مشکل زاینده رود را در طی سال‌ها فعالیت دنبال کردند.

مسئولان به خاطر منافع ملی به داد زاینده رود برسند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مسئولان به خاطر اصفهانی‌ها به داد زاینده رود نمی‌رسند امیدواریم به خاطر کشور نگاه ملی به آب داشته باشند و به داد این رودخانه برسند.