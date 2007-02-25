تمشک طلایی بدترین فیلم به "غریزه اصلی 2" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "مرد کوچولو" ساخته برادران وایانز هم با دریافت سه تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد (شاون و مارلون وایانز)، بدترین زوج سینمایی و بدترین بازسازی در جایگاه دوم قرار گرفت.



جان ویلسن، رئیس بنیادی که هر سال یک روز پیش از برگزاری مراسم اسکار با هالیوود شوخی می کند، درباره انتخاب "غریزه اصلی 2" به عنوان بدترین بازیگر زن سال گفت: "غیر از شارون استون هیچ دلیل دیگری برای ساخته شدن این فیلم وجود نداشت. دیالوگ، داستان و پرداخت کلی شخصیت ها مثل کارتون است. حیرت زده از خود می پرسید آیا او خود را به فیلم وصله زده یا فکر می کند نقش آفرینی اش خیلی جدی است؟"





غریزه اصلی 2

"غریزه اصلی2" دنباله ای بر فیلم موفق "غریزه اصلی" است که سال 1992 ساخته شد. تولید این پروژه به خاطر مشکلات تولید و درگیری های حقوقی چند سال به تعویق افتاد. در یک مقطع استوان از تهیه کنندگان فیلم شکایت و تقاضای 100 میلیون دلار غرامت کرد. در نهایت تریلر جنایی "غریزه اصلی 2" که داستان آن در لندن اتفاق می افتد، با حضور دیوید موریسی، بازیگر نه چندان شناخته شده بریتانیایی ساخته شد. فیلم نه تنها یک شکست تجاری مطلق بود بلکه منتقدان هم از آن استقبال نکردند.



ام. نایت شیامالان، خالق فیلم هایی پرفروش مانند "حس ششم" و "نشانه ها" که امسال فیلم ناموفق "بانو در آب" را روی پرده داشت، دو تمشک طلایی گرفت: بدترین کارگردان و بدترین بازیگر مرد نقش مکمل. شیامالان پس از آنکه نتوانست بر سر تولید این پروژه با دیزنی، تهیه کننده فیلم های قبلی خود به توافق برسد، با برادران وارنر وارد مذاکره شد. استودیو این فیلم را که اقتباسی از یک داستان کودکانه بود، تهیه کرد.



"بانو در آب" داستان مصائب یک پری دریایی اسرارآمیز است که از استخر شنی یک مجتمع آپارتمانی سر درمی آورد. ساکنان مجتمع دست به دست هم می دهند این پری را به دنیایی که از آن آمده برگردانند. شیامالان در نقش نویسنده ای که کتابش روزی رهایی را برای انسان ها به همراه می آورد، نقشی مهم در فیلم دارد.



ویلسن درباره تمشک طلایی شیامالان گفت: "او خودش را در نقش ناجی فیلم به کار گرفت، کسی که بالاتر از هر چیز دیگری است. اما او در همان دامی افتاد که اغلب دریافت یک تمشک طلایی را تضمین می کند. شیامالان اجازه داد غرور و منیت بر او غلبه کند."



تمشک طلایی بدترین بازیگر زن نقش مکمل هم به کارمن الکترا برای دو فیلم Date Movie و "فیلم ترسناک 4" رسید. کمدی "آر وی" با بازی رابین ویلیامز هم جایزه بخش جدید "بدترین بهانه برای سرگرمی خانوادگی" را از آن خود کرد. ویلسن که یک سینمارو حرفه ای است، در 1980 بنیاد تمشک طلایی را راه انداخت که در حال حاظر 757 عضو دارد. ارزش جوایز این انجمن 97/4 دلار است.