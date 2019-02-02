کشف ۱.۵ تن گوشت احتکار شده در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیری گوشت توسط فردی در انباری در یکی از مناطق شهر همدان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهر همدان قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطمینان از صحت موضوع در بازرسی از این انبار ۳۰ بسته ۲۵ کیلویی گوشت گاو (برزیلی) و ۳۰ بسته ۲۵ کیلویی گوشت مرغ داخلی در مجموع به وزن ۱.۵ تن کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: با حضور مقامات قضایی و مسئولان اداره بازرگانی و دامپزشکی در محل، پرونده قضایی تشکیل و گوشت های کشف شده تحویل اداره بازرگانی وابسته به وزارت صنعت و معدن شد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح اضافه کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.



