قضات از صدور حکم پرونده های حساسیت زا هراس دارند / اصلاحات قوانین قضائی در مجلس آغاز شده است

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اطاله دادرسی یکی از مشکلات جدی دستگاه قضائی محسوب می شود که می توان عوامل قانونی ، کمبود نیروی انسانی و ترس قضات از صدور حکم را از مهمترین عوامل آن عنوان کرد.

وی حذف شعب تشخیص را در کاهش سیر رسیدگی به پرونده ها موثر دانست و افزود: پیش از این نوبت رسیدگی به پرونده ها در شعب تشخیص 3 ساله بود و این امر سیر رسیدگی به پرونده ها را بسیار طولانی می کرد اما با حذف این شعبات می توان امیدوار بود تغییری در مدت زمان رسیدگی به پرونده ها حاصل شود.

قربانی گفت: اصلاحات در قوانینی که باعث دامن زدن به اطاله دادرسی در محاکم می شود در مجلس آغاز شده که به طور حتم تاثیر به سزایی در کاهش این معضل خواهد داشت.

وی در ارتباط با پرونده شهرام جزایری افزود: شهرام جزایری با سرو صدای بسیار بازداشت شد و جلسات محاکمه او با وجود اینکه غیر قانونی بود پخش شد و باعث شد تا افراد بسیاری زیر سئوال بروند.

قربانی در ادامه گفت: شاید یکی از دلایل سیر طولانی رسیدگی به پرونده شهرام جزایری را بتوان ترس قاضی پرونده از صدور رای عنوان کرد ، چرا که اصولا قضات از صدور رای پرونده هایی که حساسیت بسیاری در جامعه پیدا می کند ، هراس دارند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس همچنین کمبود نیروی انسانی را در سیر طولانی رسیدگی به پرونده ها تاثیر گذار دانست و افزود: نوبت های رسیدگی در برخی محاکم بسیار طولانی است و این در حالی است که اغلب دادگاهها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: قوه قضائیه باید در حل معضل اطاله دادرسی تلاش بیشتری داشته باشد و به دنبال راهکاری اساسی در این خصوص باشد.