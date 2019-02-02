عملیات اجرایی ۱۴۱۰ پروژه‌ عمرانی و زودبازده سپاه در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در گیلان در مراسم تصویری «ویدئو کنفرانس» آغاز عملیات ۴۰ هزار پروژه عمرانی زودبازده سپاه پاسداران که بعدازظهر شنبه در سالن صالحین سپاه قدس گیلان برگزار شد به تلاش سپاه و بسیج سازندگی در راستای محرومیت‌زدایی اشاره و اظهارکرد: هدف از اجرای این تعداد پروژه بهره برداری محرومان ار خدمات و امکانات رفاهی است.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه اجرای این طرح یک حرکت میمون و مبارک در حوزه محرومیت‌زدایی است، افزود: امیدواریم مسئولان در حوزه خدمت کردن به مردم تلاش خود را مضاعف کنند.

لزوم همکاری و حمایت همه مسئولان از اجرای این پروژه

در ادامه این مراسم استاندار گیلان نیز با بیان اینکه وظیفه اصلی اجرای این پروژه برعهده فرماندهان نواحی مختلف سپاه در استان گیلان است، اظهارکرد: امیدوارم با توجه به ظرفیت و پتانسیل این استان و گروه‌های جهادی جزو اولین استان‌هایی باشیم که این پروژه‌ها را اجرایی و به بهره برداری می رسانیم.

مصطفی سالاری در ادامه خواستار حمایت و همکاری همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های استان گیلان از این طرح شد و افزود: با همکاری، همدلی و پشتیبانی فرمانداران در سراسر استان این پروژه با سرعت و کیفیت بالا بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به تقارن اجرای این پروژه‌ها با چهل سالگی انقلاب اسلامی و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تأکید کرد: امیدواریم با یک همت جمعی، وحدت و همکاری و حمایت همه جانبه از اجرای این پروژه‌ها گام‌ها را سریعتر برداریم.

اجرای ۴۰ هزار پروژه زودبازده در کشور توسط سپاه

سردار محمد عبدالله‌پور نیز در ادامه این برنامه با تبریک فرارسیدن ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، اظهارکرد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها با توجه به تقارن با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با رمز یازهرا در استان گیلان آغاز می شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان سهمیه استان گیلان از ۴۰ هزار پروژه اجرایی توسط سپاه در سطح کشور را هزار و ۴۱۰ پروژه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تلاش همه مسئولان در استان گیلان شاهد اجرا و بهره برداری از این پروژه در آینده نزدیک باشیم.