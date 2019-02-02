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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

یک کشته و ۵ زخمی در انفجار منبج سوریه

یک کشته و ۵ زخمی در انفجار منبج سوریه

منابع سوری از انفجاری که خودرو معلمین را در شهر منبج در سوریه هدف قرار داد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از انفجاری که خودرو معلمین را در شهر منبج در سوریه هدف قرار داد، خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ بر اثر این انفجار یک نفر کشته و ۵ نفر دیگر تاکنون زخمی شده اند.

شرفان درویش سخنگوی شورای نظامی منبج سوریه اعلام کرد: صبح امروز انفجاری یک خودرو متعلق به معملین را در منبج هدف قرار داد که بر اثر آن یک نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار مین در روز گذشته نیز تلفاتی به دنبال نداشت.

وی افزود: داعشی ها یا طرفهای دیگر به دنبال برهم زدن ثبات منبج همزمان با تصمیم آمریکا برای خروج نیروهای خود از سوریه هستند.

کد مطلب 4531406

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