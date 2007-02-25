دستگاه سرند ژیراتوری در کشور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی ایران نژاد با اعلام خبر فوق اظهار داشت : یکی از مراحل کانه آرایی، طبقه بندی و دانه بندی مواد معدنی است. رایج ترین روش دانه بندی مواد بزرگتر از 40 میکرون در آزمایشگاههای کانه آرایی، روش تجزیه سرندی است که یکی از انواع آنها، ژیراتوری بوده و در این آزمایشگاه ساخته شده است .

عضو عیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر اضافه کرد : این دستگاه از دو سازه ثابت (چهارچوب اصلی دستگاه) و سازه لرزان (قسمت متحرک دستگاه) تشکیل شده است .

وی افزود : موتور دستگاه با دور ثابت، حرکت دورانی را به وسیله کوپلینگ به دیسک آنبالانس منتقل می کند. حرکت دورانی دیسک که قسمتهایی از جرم آن برداشته شده موجب لرزش سازه متحرک می شود .

ایران نژاد در مورد مزایای سرند تولید شده نسبت به مشابه خارجی گفت : در این پروژه چند ابتکار و نوآوری نسبت به مشابه خارجی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مواردی چون استفاده از چوب در پایه های سازه ثابت آن موجب کاهش ارتعاش دستگاه و کاهش سروصدا می شود و ساخت پایه ها و نگهدارنده ها با استفاده از جوشکاری و تراشکاری انجام شده است که این امر موجب استحکام نگهدارنده ها و پایه ها و کاهش هزینه های ساخت آنها می شود، اشاره کرد.

وی اضافه کرد : همچنین دو عدد ساپورت یکی در زیر موتور و دیگری در کنار موتور تعبیه شده است که این لرزش موتور را به حداقل رسانده و باعث افزایش عمر موتور می شود . تعداد سرندها نسبت به مشابه خارجی آن افزایش یافته است و برای اتصال دیسک به محور و همچنین پایه دیسک از جوش استفاده شده است که هر گونه حرکت اضافی در دیسک بلبرینگ را به حداقل می رساند.

مجری طرح گفت : در این دستگاه از محور بلندتر برای اتصال محور موتور به پایه دیسک استفاده شده که این امر موجب لرزش یکنواخت سرندها می شود .

ایران نژاد به مزایای این دستگاه نسبت به سرند لرزان اشاره کرد و افزود : مهمترین مزیت این دستگاه سرعت بالا و سهولت کار کردن با آن است ضمن اینکه کارایی دستگاه در عملیات دانه بندی بیشتر است .

وی ادامه داد : دستگاه ساخته شده آلودگی صوتی کمتری دارد و برای محیط آزمایشگاهی مناسب تر است هم به صورت خشک و هم به صورت تر کار می کند و با توجه به پایین بودن زمان عملیات میزان انرژی مصرفی آن پایین تر است. در حال حاضر از این دستگاه در امور آموزشی و تحقیقاتی استفاده می شود .

این پروژه با همکاری آقایان مهندس دانیال نبی و علی جعفرزاده در دانشکده مهندس معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر انجام شده است.