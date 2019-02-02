اجرای۱۲۴۷ طرح بسیج سازندگی در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل سالگی انقلاب اسلامی و در طرحی سراسری اجرای ۴۰ هزار طرح کوچک و زودبازده بسیج سازندگی در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.

این طرحها که امروز شنبه با حضور سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران با رمز یا زهرا(س) کلید خورد با هدف محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار، ایجاد اشتغال پایدار و کارآمد نشان دادن نظام در عمران و سازندگی برای ناامید کردن دشمنان در تبلیغات سوء علیه نظام آغاز شده است.

همزمان با این مراسم عملیات اجرایی ۱۲۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی کوچک و زودبازده در استان قزوین آغاز شد.

در مراسمی که در سالن سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار، سردار شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر استان(عج)، علی فرخزاد معاون عمرانی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد عملیات اجرایی ۱۲۴۷ پروژه سازندگی در استان قزوین کلید خورد.

این طرح ها در ۲۸ موضوع اقتصاد خرد، فعالیت های عمرانی، امور کشاورزی، زیربنایی، توسعه و عمران روستایی در یک دوره شش ماهه انجام خواهد شد و تلاش می شود تا نیمه سال آینده به اتمام برسد.

برای اجرای این طرحها بالغ بر ۲۴۱ میلیارد تومان اعتبارپیش بینی شده است که با همکاری استانداری، دستگاههای اجرایی ازجمله جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری وروستایی، امور کتابخانه ها، اوقاف، ورزش و جوانان، شرکت توزیع نیروی برق، بنیاد مسکن، بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید، دفتر امور روستایی استانداری، و سایر نهادها اجرا خواهد شد.