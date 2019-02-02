تولید­ کنسانتره سنگ آهن ۲۲درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ­سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ­­تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۳۴ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۸۷۴ تن ­­کنسانتره سنگ آهن­ تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۱۰ تن بود که حاکی از افزایش ۲۲ درصدی تولید این محصول است.

از این میزان، شرکت‌های گل گهر­، ۱۱ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۸۶ تن، چادرملو­، ۶ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۶۳ تن، سنگ آهن مرکزی ­۴میلیون و ۲۵ تن، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ۳ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۱۱۸ تن، گهر زمین ­۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۳۳۲ تن، اپال پارسیان سنگان ­۲ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۸۶ تن، صنعتی و معدنی توسعه ملی ­ ­یک میلیون و ۷۶ هزار و ۴۲۹ تن، صبا نور­ ۸۹۳ هزار و ۶۰۲ تن و جلال آباد ­۳۷۸ هزار و ۱۳۳ تن ­کنسانتره سنگ آهن­­ تولید کردند.

بنا به این گزارش، ۵ شرکت بزرگ معدنی در­ ۹ ماهه امسال، ۵ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۹۶ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که در مقایسه با میزان تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته (۳ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۱۶۰ تن)، ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

از این میزان، شرکت سنگ آهن سنگان یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۴ تن صبا نور یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۰۴ تن، سنگ آهن مرکزی یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۱۰۳ تن، فلات مرکزی ۷۹۷ هزار و ۱۷۹ تن، چادرملو ۳۲۲ هزار و ۱۶۴ تن و میشدوان ۶۲ هزار و ۲۳۲ تن ­تولید کرده است.