موسیقی سال متفاوتی نداشت

"مجید کیانی "مدرس و نوازنده سنتور ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اهالی موسیقی سالها است که منتظرند تا مسئولان با حمایتهای خود در جهت ارتقاء و رشد کیفی موسیقی اصیل و ارزشمند ایرانی اقدامی شایسته انجام دهند و به نظر من جز در مواردی انگشت شمار اتفاق خاصی برای موسیقی ایرانی در سال 85 رخ نداد .

عضو هیات علمی موسیقی فرهنگستان هنر جشنواره موسیقی را یک اتفاق مهم در عرصه موسیقی دانست و گفت : جشنواره امسال جشنی مطلوب و در عین حال کار آمد برای موسیقی ایران بود و توانست بسیاری از کسانی را که سالها از این رویداد فرهنگی دور بودند را بار دیگر با در نظر گرفتن جنبه های کیفی آثار به جمع هنرمندان حاضر در بیست و دومین جشنواره موسیقی فجر بکشاند.

این ردیفدان موسیقی در انتقاد به عملکرد صدا وسیما گفت : تلویزیون به عنوان پر بیننده ترین رسانه، کوچکترین تلاشی برای ارتقاء رشد کیفی موسیقی در این رسانه نکرده است و متاسفانه موسیقی را در پایین ترین سطح ممکن نگه داشت ، این در حالی است که صدا وسیما ظرفیت بالایی در شناساندن موسیقی ارزشمند هم به عامه مردم و هم در ارائه آثار موسیقیدانهای ایرانی دارد و چه خوب است که این رسانه در سالهای آینده با بحث و نظرهای کارشناسانه به استانداردهای مطلوب از جهت کیفیت آثار برسند.

وی در ادامه به فعالیتهایی که در طول سال انجام شد اشاره کرد و گفت : کمبود امکاناتی مانند نبود سالن برای برگزاری کنسرتها، عدم حمایتهای مالی از گروههای موسیقی نارساییهایی را برای فعالیت اهالی موسیقی ایجاد کرد و از سوی دیگر وضعیت نامناسب نشر آثار موسیقی هم در زمینه انتشار آلبوم و هم آثارمکتوب مشکلاتی را بوجود آورد ، اما نباید این نکته را فراموش کرد که حرکتهایی مانند برگزاری کارگاه آموزش آواز استاد محمد رضا شجریان از اتفاقهای خوب در زمینه زنده نگه داشتن آواز در موسیقی بود ، سمفونی شماره 10 شاهین فرهت هم یکی از آثار خوب در زمینه موسیقی بود.

مجید کیانی در پایان به فعالیتهای خود در سال85 اشاره کرد و گفت : این سال برای من سال خوبی بود، چون توانستم 4 کنسرت پژوهشی و آموزشی برگزارو آلبومهای آوای سکوت ، نوا و همچنین هفت مثنوی که آلبوم آموزشی هفت دستگاه موسیقی است را منتشر کنم.