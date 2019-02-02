وزارت دفاع روسیه: آمریکا از ۲ سال قبل INF را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در واکنش به خروج آمریکا از پیمان INF در بیانیه ای گفت: آمریکا یک بار دیگر ظرف دو سال تصمیم گرفت از پیمان موشک های هسته ای میان برد خارج شود.

وزارت دفاع روسیه گفت: آن ها از دو سال قبل تولید موشک های ناقض پیمان INF را شروع کرده بودند و روسیه را با ادعاهای بی پایه محکوم میکردند.

این بیانیه افزود که آنها در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ تقریبا همزمان با آغاز گسترش ظرفیت این نیروگاه، کنگره آمریکا اولین بودجه ۵۸ میلیون دلاری را به پنتاگون اختصاص داد و به طور مستقیم اعلام کرد که این مبلغ برای توسعه موشک زمینی با برد متوسط خواهد بود.

وزرات دفاع روسیه در پایان گفت: ماهیت و زمان انجام این کار بدون تردید نشان می دهد که دولت ایالات متحده چند سال پیش تصمیم خود را برای از بین بردن پیمان INF گرفته بود تا اتهامات غیرقانونی درباره نقض این قرارداد علیه روسیه نسبت دهد.