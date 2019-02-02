  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

وزارت دفاع روسیه: آمریکا از ۲ سال قبل INF را نقض کرده است

وزارت دفاع روسیه: آمریکا از ۲ سال قبل INF را نقض کرده است

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا از دو سال قبل پیمان موشک های میان برد را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در واکنش به خروج آمریکا از پیمان INF در بیانیه ای گفت: آمریکا یک بار دیگر ظرف دو سال تصمیم گرفت از پیمان موشک های هسته ای میان برد خارج شود.

وزارت دفاع روسیه گفت: آن ها از دو سال قبل تولید موشک های ناقض پیمان INF  را شروع کرده بودند و روسیه را با ادعاهای بی پایه محکوم میکردند.

این بیانیه افزود که آنها در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ تقریبا همزمان با آغاز گسترش ظرفیت این نیروگاه، کنگره آمریکا اولین بودجه ۵۸ میلیون دلاری را به پنتاگون اختصاص داد و به طور مستقیم اعلام کرد که این مبلغ برای توسعه موشک زمینی با برد متوسط خواهد بود.

وزرات دفاع روسیه در پایان گفت: ماهیت و زمان انجام این کار بدون تردید نشان می دهد که دولت ایالات متحده چند سال پیش تصمیم خود را برای از بین بردن پیمان INF گرفته بود تا اتهامات غیرقانونی درباره نقض این قرارداد علیه روسیه نسبت دهد.

کد مطلب 4531431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها