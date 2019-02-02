  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۴

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی:

کارت بازرگانی ۴۸ صادرکننده در خراسان شمالی فعال است

کارت بازرگانی ۴۸ صادرکننده در خراسان شمالی فعال است

بجنورد- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی از فعال بودن تنها ۴۸ کارت بازرگانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمدی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ کارت بازرگانی در این استان صادر شده که بیشتر آن ها به علت مسائل و مشکلات مختلف تجاری غیر فعال شده اند.

صمدی با بیان اینکه کارت های بازرگانی هر دو سال تمدید می شود، افزود: تعداد زیادی از فعالان بخش اقتصادی کارت های خود را تمدید نکرده اند.

وی ادامه داد: برخی از صادر کننده های خراسان شمالی از جمله سیمان و سایر کارخانه های بزرگ از تهران کارت بازرگانی دریافت کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در ادامه به دستاوردهای این اتاق اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موفق به اخذ مجوز رسمی به عنوان استان معین بین اتاق بارزگانی ایران و ترکمنستان شدیم و همچنین مقام اول گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۲۰۱۵ را به دست آورده ایم.

صمدی نبوده مرز تردد، نداشتن بازارچه مرزی و نداشتن منطقه ویژه اقتصادی و نبود فرودگاه بین المللی را از مهمترین مشکلات خراسان شمالی برشمرد که اگر این مشکلات برطرف شود صادرات کالای محلی می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی ادامه بیان کرد: پایه گذاری انجام صادرات برای سال جاری ۱۶۰ میلیون دلار بوده که در ۹ ماهه امسال ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار کالا از این استان به سایر کشورها صادر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: عمده کالاهای صادر شده در این استان محصولات پتروشیمی بوده است.

صمدی تصریح کرد : بیشترین صادرات را به کشور افغانستان و کمترین صادرات را به کشور هلند داشته ایم.

وی ادامه داد: تعداد کشورهایی که در گذشته این استان به آن ها صادرات داشته ۳۲ کشور بوده این درحالیست که این رقم به ۲۴ کشور رسیده است.

کد مطلب 4531433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها