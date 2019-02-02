کارت بازرگانی ۴۸ صادرکننده در خراسان شمالی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمدی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ کارت بازرگانی در این استان صادر شده که بیشتر آن ها به علت مسائل و مشکلات مختلف تجاری غیر فعال شده اند.

صمدی با بیان اینکه کارت های بازرگانی هر دو سال تمدید می شود، افزود: تعداد زیادی از فعالان بخش اقتصادی کارت های خود را تمدید نکرده اند.

وی ادامه داد: برخی از صادر کننده های خراسان شمالی از جمله سیمان و سایر کارخانه های بزرگ از تهران کارت بازرگانی دریافت کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در ادامه به دستاوردهای این اتاق اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موفق به اخذ مجوز رسمی به عنوان استان معین بین اتاق بارزگانی ایران و ترکمنستان شدیم و همچنین مقام اول گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۲۰۱۵ را به دست آورده ایم.

صمدی نبوده مرز تردد، نداشتن بازارچه مرزی و نداشتن منطقه ویژه اقتصادی و نبود فرودگاه بین المللی را از مهمترین مشکلات خراسان شمالی برشمرد که اگر این مشکلات برطرف شود صادرات کالای محلی می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی ادامه بیان کرد: پایه گذاری انجام صادرات برای سال جاری ۱۶۰ میلیون دلار بوده که در ۹ ماهه امسال ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار کالا از این استان به سایر کشورها صادر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: عمده کالاهای صادر شده در این استان محصولات پتروشیمی بوده است.

صمدی تصریح کرد : بیشترین صادرات را به کشور افغانستان و کمترین صادرات را به کشور هلند داشته ایم.

وی ادامه داد: تعداد کشورهایی که در گذشته این استان به آن ها صادرات داشته ۳۲ کشور بوده این درحالیست که این رقم به ۲۴ کشور رسیده است.