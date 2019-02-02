به گزارش خبرنگار مهر، بابک ابراهیمیان ظهر شنبه در همایش تالاب بینالمللی گاوخونی در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهارداشت: سطح آب های زیر زمینی در برخوار ۷۰ متر، در نجف آباد ۸۰ متر و در دامنه و داران بیش از ۸۰ متر کاهش یافته است.
وی بیان داشت: در پی کاهش سطح آبهای زیرزمینی بسیاری از چاهها و قنوات خشک و آبها آلوده میشوند که همه این پدیدهها کاهش کیفیت منابع آبی را به دنبال دارد.
مدیر دفتر برنامهریزی شرکت آب منطقهای استان اصفهان ادامه داد: حدود ۵۰ درصد رودخانههای کشور خشک شده و سطح آب زیرزمینی به شدت افت کرده است.
گسترش کشاورزی در بالادست تهدید برای سد زاینده رود است
وی ادامه داد: به دلیل بارگذاریهای بیش از توان اکولوژیکی محیط در ۲۰ سال اخیر با عدم تعادل منابع و مصارف مواجه شدهایم که عوامل آن طبیعی و انسانی است.
ابراهیمی اعلام کرد: وقتی از مدیریت آب صحبت میشود همه عوامل را باید در نظر گرفت، عواملی که انسان در آنها دخیل بوده که بخشی از آنها سازههای غیر فنی است.
وی با اشاره به اینکه سد زاینده رود یکی از بهترین سدهای کشور است اما گسترش کشاورزی در بالادست این سد را تهدید میکند، گفت: در اطراف سد زاینده رود ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی به ۷۰ هزار هکتار تبدیل شده است.
سد زاینده رود کارکرد اصلی خود را از دست داده است
ابراهیمی ادامه داد: در پایین دست زاینده رود، اراضی سه الی چهار هزار هکتاری به ۲۵ هزار هکتار تبدیل شده است بنابراین سد زاینده رود کارکرد اصلی خود را از دست داده است اما نمیتوان گفت که سد زایندهرود مشکلساز است.
مدیر دفتر برنامهریزی شرکت آب منطقهای استان اصفهان اضافه کرد: مباحث حقوقی در خصوص برداشت آب مازاد در بالادست حوضه آبریز مطرح است چون تصور میکننداین آب خودشان است و از دولت نیز مجوز دارند، اما در واقع به حقوق حقابه بران پایین دست تجاوز شده به نوعی میتوان گفت که برداشتهای این افراد غیر مجاز است.
رئیس جمهوری که خود را مدیر عامل آب میدانست نباید اجازه برداشت آب در بالا دست را میداد
وی ادامه داد: در قیمتگذاری منابع انرژی مشکل داشتهایم و آب را رایگان در اختیار کابران قرار دادهایم؛ در باغات بالادست ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب مصرف میشود که ثمری ندارد، دو سوم نیروگاه سد زاینده صرف انرژی میشود که آب را پمپاژ کرده و به ارتفاعات برساند.
مدیر دفتر برنامهریزی شرکت آب منطقهای استان اصفهان تصریح کرد: اگر قیمتگذاری مناسبی بود چنین اتفاقاتی رخ میداد؟ آیا اگر رییس جمهور وقت که خود را مدیرعامل آب معرفی میکرد اجازه برداشت آب در بالادست را نمیداد شرایط فعلی پدید میآمد؟.
استانی کردن مدیریت آب آسیب زا بوده است
وی افزود: نگاه مدیریتی و فنی بخشینگر بوده است، طرحهای آبخیزداری در بالادست را گسترش دادیم و حقابه پایین دست ضایع شد و با استانی شدن مدیریت آب از سال ۸۴ در واقع یک منبع مشترک به رقابت گذاشته شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه رقابت بر هر منبع مشترک به تراژدی ختم میشود و ما در همان مسیر قرار داریم، تصریح کرد: باید بپذیریم که تالاب خشک شده است و نباید دنبال پروژههای جدید بگردیم، بسیاری از عوامل دست به دست هم دادند که به این نقطه رسیدیم، امروز باید این بیمار سرطانی درمان شود.
وی گفت: گاوخونی طی سالها حقابه زیست محیطی را دریافت نکرده و رطوبت آن با استفاده از پساب تأمین شده است، اما اگر نگاهی کلی داشته باشیم دبی بسیاری از رودخانهها کاهش یافته است و بسیاری از تالابهای کشور خشک شدهاند.
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