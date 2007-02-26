افت یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان ایرانی

دکتر سیدعلی میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: حضور دانشجویانی که زمینه های یادگیری زبان انگلیسی در آنها بسیار ضعیف است و همچنین از بین رفتن انگیزه های یادگیری این زبان از دلایل اصلی افت یادگیری در دانشگاه های کشور است.

وی افزود : تعدادی از داوطلبان کنکور به رغم ضعف در دروس انگلیسی و تنها به واسطه کسب رتبه و امتیاز در سایر دروس، وارد رشته زبان انگلیسی شدند که این امر بیشترین لطمه را به آنها وارد می کند.

دکتر میرعمادی خاطر نشان کرد: سازمان سنجش از سال گذشته برای داوطلبان ورود به رشته های مرتبط با زبان انگلیسی علاوه بر کنکور، آزمون تخصصی برگزار می کند که این امر می تواند تا حد بالایی در ارتقای سطح آموزش دانشجویان کشور موثر باشد.

وی یادآور شد: عدم تعامل میان آموزش عالی و آموزش و پرورش و عدم ارتباط میان دروس مقطع متوسطه و دانشگاه نیز یکی از عوامل افت تحصیلی دانشجویان به خصوص در دروس زبان انگلیسی و نظیر آن است.

این زبان شناس خاورمیانه اضافه کرد: مباحث کتاب های دوره متوسطه و دانشگاهی هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند در حالی که آموزش ها باید به صورت زنجیره وار به محصلان آموزش داده شود.

دکتر سیدعلی میرعمادی ادامه داد: یادگیری زبان انگلیسی یا سایر زبان های بیگانه هیچ ارتباطی با چیرگی تسلط فرهنگ بیگانگان در فرد ندارد اما ترویج این نظریه نادرست انگیزه های یادگیری زبان های بین المللی را در برخی خانواده های ایرانی سلب کرده است.

وی تاکید کرد: یادگیری زبان های بین المللی امروزه ضرورت دارد و باید به شکل کارشناسی تر و صحیح تری آموزش آن در مقاطع مختلف تحصیلی دنبال شود.