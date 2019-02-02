طرح سرباز فرهنگ در اختتامیه جشنواره شعر فجر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر عصر امروز طی مراسمی در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد و برگزیدگان این جشنواره تجلیل شدند.

در این مراسم که سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد و اشرف بروجردی رییس کتابخانه ملی به همراه مسئولان بنیاد شعر و ادبیات داستانی در آن حضور داشتند، بهمن ساکی دبیر علمی سیزدهمین جشنواره شعر فجر در سخنانی با آرزوی اینکه بتوان شاهد روز بود که شعر پیغامی سراسر عدالت و برابری برای همه جهانیان باشد از وصول ٤١٩٧ اثر به دبیرخانه جشنواره و داوری آنها خبرداد.

در بخشی دیگر از این مراسم اشرف بروجردی رییس کتابخانه ملی نیز در سخنانی کوتاه عنوان داشت: انقلاب اسلامی ما به فرموده امام خمینی (ره) انفجار نور بود. این روزها شاهدیم که گاهی در مباحث، انقلاب را فرهنگی و یا ایدئولوژیک می خوانند و با این صفات به شرح آن می پردازند غافل از اینکه انقلاب ما چه فرهنگی و چه ایدیولوژیک باشد در شکل‌گیری اش باورهای مردم و منش و روش مردم فرهنگ حرف اول را زده و می زند

وی تاکید کرد: آنچه این انقلاب را ماندگار کرد در حقیقت گفت‌وگو و واژه‌هایی است که در زبان مردم جاری شه است و شعر به عنوان یکی از هنرهای جاری بر زبان و بیان مردم می تواند این انقلاب و بیان مردمی آن را ماندگار کند و خود نیز ماندگار باقی بماند.

در ادامه این مراسم و پس از آنکه از سوی برگزار کنندگان مراسم اعلام شد با همکاری وزارت ارشاد و مرکز نخبگان نیروهای مسلح جوانان نخبه میتوانند دوره سربازی خود را در جایگاه و شرایطی که شان فرهنگی‌شان اقتضا می‌کند، سپری کنند، مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری ۱۵ رویداد ملی فرهنگی طی پنج سال گذشته در بنیاد و نیز تدوین و ابلاغ آیین‌نامه انجمن‌های ادبی توسط وزیر ارشاد ابلاغ شد که برای اولین بار انجمن‌های ادبی را دارای سندکرده است، عنوان کرد: طرح سرباز فرهنگ که امروز شاهد اعلام آن بودیم یک اتفاق را نادر در ایران است و امیدواریم طی این طرح، جوانان نخبه را به پروژه‌هایی که در شان فرهنگی آنهاست متصل کنیم تا دوران سربازی خود را سپری کنند.

در همین زمینه رییس بنیاد نخبگان نیروهای مسلح نیز در این مراسم و در سخنانی بیان داشت: نخبگان حوزه فرهنگی پس از طی ١٤ ماه طرح پژوهشی و دفاع از آن بعلاوه ٤٥ روز آموزش نظامی کارت پایان خدمت دریافت خواهند کرد.

به گفته این مقام مسئول سرباز فرهنگ را در واقع بکارگیری نخبگان دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های مرتبط در حوزه‌های فرهنگ دانست.

در بخشی دیگر از این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شعر را هنری با ایران همزاد دانست، گفت: تاریخ ایران هزاران سال پا به پای شعر حرکت کرده و به امروز ایران رسیده است و این همراهی موجب شده شعر همواره چشمه حیات ایران و ایرانی باشد و چون آب گوارا و روان در رودخانه تاریخ ایران به جریان بیافتد. ایرانیان ملتی بوده و هستند که با شعر سخن گفته‌اند و با آن ارتباط برقرار کرده‌اند و حتی پیام‌آوری آسمانی چون زرتشت نیز در گاتاهایش پیامش را با زبان شعر منتقل کرده است.

صالحی با تاکید بر اینکه ایران و ایرانی همه جا و همواره با شعر شناخته شده و شاعران ایران همواره پرچم کشورشان بوده اند، افزود: در هر دوره‌ای از تاریخ پر فراز و نشیب ایران کهرگاه که حادثه ای مهم رخ داده است، پیش نیاز آن شعر بوده است شعر همراه با آن جریان داشته و در پسینه‌اش هم شعر حرکت کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی دیگر ار سخنان خود با اشاره به اینکه در ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب خود را مدیون شعر و شاعران و وام‌دار کلمات شاعرانه می دانیم، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلاب کلمات است. کلماتی که گاه در قالب خطابه و گاه شعر جاری شدمد و در انقلاب راه یافتند و در این میان چه بسیار کسانی که به خاطر واژگان زندانی شدند و چه کسانی که به خاطر کتاب شعر به زندان رفتند. به همین روی وقتی سهم شعر و ادب را در تاریخ انقلاب می‌نگریم شاعران در آن برجسته می‌شود.

صالحی در ادامه با اشاره به شاعران خطه خراسان و تاثیرگذاری آنها در شکل گیری انقلاب اسلامی گفت: از اخوان تا شفیعی کدکنی در زمره شاعران خراسانی هستند که با سروده‌هایشان هیجانات اجتماعی را به سمت آزادی، استقلال و مقاومت مردم کشاندند و در میان آنها یکی از عزیزان نیز آقای سید علی موسوی گرمارودی است که طریق شعرهای سیاسی، اجتماعی و نوآئینی حرکت‌هایی انقلابی را سال ۴۲ تا ۵۷ ایجاد کرد و جریانی شاعرانه در ادبیات میان حماسه و مذهب و عرفان است پدید آورد.