به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، «اشرف غنی» رئیس‌ جمهوری افغانستان امروز شنبه با ارسال نامه‌ ای از دونالد ترامپ همتای آمریکائی خود دعوت کرد تا به این کشور سفر کند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهوری افغانستان قرار است در جریان این سفر درباره خروج نظامیان آمریکائی از کشورش با ترامپ به رایزنی بپردازد.

این در حالیست که «محمدعمر داوودزی» رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهوری افغانستان در امور منطقه ای ساعاتی پیش در مصاحبه با شبکه سی ان ان اعلام کرد که خروج زود هنگام و نامنظم نیروهای آمریکایی از این کشور باعث افزایش خونریزی ها و بحران در افغانستان خواهد شد.

وی تاکید کرد که اگر این نیروها بدون داشتن یک جدول زمانی مشخص از افغانستان خارج شوند، خلأ در این کشور به‌ وجود خواهد آمد و در نتیجه آن خونریزی های بیشتری صورت خواهد گرفت.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته در نشستی در واشنگتن گفت در صورتی که مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه برسد، نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد.