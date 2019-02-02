جامعه ای که فقیر داشته باشد چراغ مساجدش خاموش است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز شنبه در سالن سپاه صاحب الامر استان قزوین با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار، سردار شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر استان(عج)، داود محمدی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، علی فرخزاد معاون عمرانی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد عملیات اجرایی ۱۲۴۷ پروژه سازندگی در استان قزوین آغاز شد.

این طرح ها در ۲۸ موضوع اقتصاد خرد، فعالیت های عمرانی، امور کشاورزی، زیربنایی، توسعه و عمران روستایی با ۲۴۱ میلیارد تومان در یک دوره شش ماه انجام خواهد شد و قرار است تا نیمه سال آینده به اتمام برسد.

آیت الله عبدالکریم عابدینی در مراسم آغاز طرح های بسیج سازندگی اظهارداشت: باید تلاش کنیم تا چهره فقر و محرومیت از نظام اسلامی زدوه شده و بستر عدالت مهیا شود.

وی گفت: اگر در جامعه فقیر داشته باشیم مساجد خاموش و خلوت می شود و اگر مردم در رفاه و امنیت باشند ودر عدالت زندگی کنند ومسئولان را هم سفره خود ببینند مساجد هم آباد و پر رونق می شود.

عمران و آبادانی با بخشنامه ممکن نمی شود/ کار جهادی لازم دارد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد شود که با افتخار بگوییم انقلاب که آمد تبعیض رخت بست و روستای بدون آب و برق و گاز و جاده نداریم.

وی اضافه کرد: عمران و آبادانی مناطق با بخشنامه ها محقق نمی شود بلکه کار جهادی و حضور در میدان لازم دارد و باید همه پای کار باشند تا به نتیجه برسیم.

آیت الله عابدینی یادآورشد: همراهی مردم و مسئولان در کنگره سه هزار شهید استان قزوین مثال زدنی بود و این روحیه می تواند در سایر طرح ها نیز دیده شود.

وی بیان کرد: طرح بسیج سازندگی از کارهای ماندگاری است که به همراهی همه مردم و مدیران نیاز دارد تا به اهداف ارزشمند خود در زدودن چهره فقر و محرومیت از روستاها و اعتماد سازی دست یابد.