قیمت خشکبار 5 درصد افزایش یافت

سیدمصطفی حسینی رئیس اتحادیه خشکبارو آجیل فروشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش 5 درصدی قیمت انواع خشکبار در مقایسه با روزهای پایانی سال گذشته ، ‌افزود:‌ قیمت انواع خشکبار و آجیل بر اساس عرضه و تقاضا متغیر بوده و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا ،‌قیمت ها فقط حدود 5درصد یعنی معادل هر کیلوگرم 200 تا 300 تومان درمقایسه مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته سید مصطفی حسینی، هم اکنون قیمت هرکیلو پسته از 5 هزار تومان تا 11 هزار تومان ،‌ تخمه کدو حدود 5 هزار تومان و بادام هم حدود 7500 تا 9 هزار تومان عرضه می شود. وی تاکید کرد: همچنین قیمت انواع تخمه در مقایسه با سال گذشته افزایش چندانی نداشته است.

این درحالی است که ،‌برخی از صاحبان آجیل فروشی های سطح شهرتاکید می کنند که قیمت های فعلی برای انواع خشکبار تا رسیدن به روزهای پایانی سال افزایش بیشتری خواهد یافت.