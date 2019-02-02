بانوان پس از انقلاب اسلامی در حوزه های آموزشی رشد زیادی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا نظری پورکیانی ظهر شنبه در همایش زنان، محور مقاومت و توسعه در اصفهان اظهار داشت: در چهار دهه گذشته بسیاری از مطالبات و حقوق شهروندی زنان را در جامعه بیان کردیم که منجر شد زنان به حقوق خود آگاه و مطالبه گر حق و حقوق خود شوند.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر زنان از حقوق خود دفاع کرده‌اند اما نیمی دیگر جامعه که مردان هستند از آگاهی نسبت به حقوق زنان عقب مانده‌اند، باید با ورود به پنجمین دهه انقلاب توازن رعایت شود و به این سمت برویم که نقش یک زن را در درون جامعه و در کنار دیگر پیکره جامعه و مردان ببینیم.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: با توازن منطقی، آگاهی نسبت به حقوق جامعه زنان صورت می گیرد.

ضرورت عملی شدن موضوع انتصاب ۳۰ درصدی مدیران زن در استان اصفهان

وی با درخواست از استاندار اصفهان انتصاب مدیران خانم را در برنامه‌های خود داشته باشند، گفت: امیدواریم شاهد عملی شدن موضوع انتصاب ۳۰ درصدی مدیران زن در استان اصفهان باشیم.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده به دو درخواست دیگر از استانار اصفهان اشاره و ادامه داد: در خواست دیگر ما برگزاری جلسات بیشتر با فعالان زن در حوزه‌های اقتصادی و کارآفرینی است چرا که ظرفیت خوبی در بین زنان اصفهان برای فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود و سومین موضوع برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌های حوزه زنان است.

وی با بیان اینکه اصفهان دو ویژگی چشمگیر در حوزه زنان دارد، اظهار داشت: اصفهان تشکل‌های مردمی پرکاری درحوزه زنان دارد، همچنین فعالان اقتصادی و کارآفرینان بانوی بسیار دارد و امیدواریم استاندار جلسات بیشتری با این دو گروه داشته باشد.