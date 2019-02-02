امکانات دولتی یزد بدون محدودیت در اختیار ورزش همگانی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی عصر امروز در جلسه شورای عاملی ورزش استان یزد که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: ورزش امروز به عمق روستاها رفته و نمونه آن راه اندازی ۴۰ خانه ورزش روستایی و ارسال تجهیزات برای آنها در استان یزد است که امروز محقق شد.

وی بیان کرد: در حوزه ورزش بانوان نیز موفقیت ها چشمگیر بوده است و همه این موفقیت ها مرهون تلاش ورزشکاران، حمایت خانواده های آنها، مسئولان هیئت های ورزشی که با کمترین امکانات و با انگیزه و علاقه کار کردند و ... بوده است.

استاندار یزد عنوان کرد: خوشبختانه کارنامه استان در بحث ورزش در طول چند سال گذشته کارنامه موفقی بوده و رشد خوبی را در اکثر هیئت های ورزشی داشتیم و در المپیکی که پشت سر گذاشتیم، ورزشکاران استان یزد حضور بسیار خوبی داشتند.

طالبی با اشاره به برگزاری المپیادهای استعدادیابی ورزشی خاطرنشان کرد: در المپیاد استعدادهای ورزشی نیز اتفاقات خوبی رخ داد و استعدادهای بسیار خوبی شناسایی شدند که باید روی آنها سرمایه گذاری شود.

وی تصریح کرد: البته منکر نقاط ضعف نیستیم و شاید در برخی رشته ها می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم اما باید بپذیریم که همه ما باید در کنار هم تلاش کنیم تا شرایط بهتری را در جاهایی که نقاط ضعف داشتیم، برطرف کنیم.

طالبی خاطرنشان کرد: یک برنامه مشترک نیاز است که ادارات و دستگاه های دولتی در حوزه ورزش داشته باشند زیرا در این حوزه امکانات ورزشی داریم که باید بدون محدودیت در اختیار ورزش های همگانی و هیئت های ورزشی قرار گیرد.

استاندار یزد یادآور شد: فضای تعامل خوبی نیز در استان شکل گرفته و باید این فضای همدلی را به بخش های مختلف از جمله ورزش تعمیم دهیم.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها در حوزه ورزش همکاری بسیار خوبی داشته اند و بقیه دستگاه ها نیز باید پای کار بیایند تا همدلی خوبی شکل بگیرد.

طالبی با بیان اینکه بخش خصوصی پای کار است، افزود: در چارچوب حمایت بخش خصوصی تاکنون برنامه مشخص و مدونی را نداشته ایم و اگر هیئت ها برنامه خود را در قالب یک برنامه مدون ارائه دهند، می توانیم از همکاری بهتر بخش خصوصی بهره مند شویم.

استاندار یزد عنوان کرد: این ظرفیت در استان فراهم است و گرچه مشکلاتی وجود دارد که بخش خصوصی هم درگیر آن شده اما تصور ما این است که از بسیاری از هیئت ها می توان با انگیزه ای که در بخش خصوصی وجود دارد، حمایت کرد.

به گزارش مهر، در این مراسم از برگزیدگان المپیاد استعدادهای ورزشی استان یزد با حضور احمدی معاون وزیر ورزش و جوانان تجلیل شد.