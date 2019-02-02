به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان البرز، اظهار کرد: جای خوشحالی است که با حضور جوانان مستعد در واحدهای صنعتی و تولیدی روبهرو میشویم.
وی با تأکید بر اینکه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی استان البرز از نزدیک با مشکلات مواجه شدم، گفت: همه متولیان دستبهدست هم دادهاند که مشکلات حوزه صنعت حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: توقع داریم در استان البرز مشکلات بهگونهای رفع شود که از راهکارهای موجود برای حل مشکلات دیگر استانها بهرهمند شویم.
۹۷۸ شهرک صنعتی مصوب در کشور وجود دارد
رحمانی در بخش دیگری با اشاره به مشکلات استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان، گفت: بسیاری از این مشکلات به تحریمها برمیگردد، ظرفیت استانهای مرزی در حوزه صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تأکید کرد: همسایگان استانهای مرزی ظرفیتهایی هستند که باید موردتوجه قرار بگیرند در صورت حل بسیاری از مشکلات میتوانیم شاهد توسعه صادرات در استانهای مرزی باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت استان البرز در بخش دیگری به دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دستاوردهای حوزه صنعت و تولید قابلتوجه است.
رحمانی بابیان اینکه در بخش گازرسانی به شهرها و روستاها پیشرفت بسیار خوبی داشتهایم، گفت: در حوزههای علم و فنّاوری نیز موفقیتهای خوبی کسب کردهایم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۷۸ شهرک صنعتی مصوب در کشور وجود دارد، گفت: این در حالی است که اوایل انقلاب ما فقط سه شهرک صنعتی داشتیم.
ظرفیت تولید فعلی در حوزه صنعت باید حفظ شود تا شاهد توسعه اشتغال باشیموزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در حوزه مواد معدنی و تولیدات صنعتی پیشرفتهای خوبی داشتهایم، گفت: اوایل انقلاب ۵۰۰ هزار تن فولاد تولید میکردیم درحالیکه امروزه تولید فولاد ما به ۲۲۰ میلیون تن رسیده است.
رحمانی با تأکید بر اینکه ۲۰۹ طرح صنعتی بااعتباری بالغبر ۳۷ هزار میلیارد تومان در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، گفت: با افتتاح این طرحها ۲۵ هزار شغل مستقیم ایجاد میشود.
وی بابیان اینکه استفاده از ظرفیتهای مردمی مدنظر است، گفت: ظرفیت تولید فعلی در حوزه صنعت باید حفظ شود تا شاهد توسعه اشتغال باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و تأمین بازار کار برای واحدهای صنعتی، گفت: رئیسجمهور دستور داده است که برای تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و برای کمک به سرمایه در گردش مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد. این مهم مقرر بوده است بهمن و اسفندماه سال جاری عملیاتی شود.
در حوزه اقتصاد باید صادرات محور باشیم
رحمانی با توجه به حمایت دولت از واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات، گفت: این حمایت در قالب تصویب لایحهای انجام میشود. این مهم با در نظر گرفتن چکهای برگشتی و یا بدهیهای مالیاتی آن واحدها انجام میشود.
وی در بخش دیگری به مشکلات حوزه خودرو اشاره کرد و گفت: شرایط موجود باید ساماندهی شود، برای حل مشکلات باید برنامهریزی کنیم برای تحقق این مهم نیز نیازمند برنامهای دوساله هستیم همچنین باید برای خرید مردم برنامهریزی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تأثیر نوسانات ارز در واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت: دولت به مناطق ویژه و آزاد ابلاغ کرده است که مواد اولیه، قطعات و ملزومات تولید بدون ثبت سفارش انجام شود، این پنجرهها باز شد تا تولید متوقف نشود.
رحمانی با تأکید بر اینک گمرک باید همکاریها را بیشتر کند، گفت: سال آینده در حوزه اقتصاد باید صادرات محور باشیم، از البرز انتظار بیشتری برای صادرات داریم.
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