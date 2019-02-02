۷۰۷ پروژه همزمان با ایام دهه فجر در استان همدان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی بعد از ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد با بیان اینکه استقلال، آزادی و جاری شدن احکام اسلامی از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: انقلاب اسلامی ایران هر روز با قدرت بیشتر مسیر الهی خود را طی می کند.

وی بابیان اینکه امروز اگرچه دشمن با حربه تحریم مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده اما در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است، گفت: دشمن به دنبال پشیمان کردن مردم و تاریک جلوه دادن آینده برای مردم است.

استاندار همدان به شعار چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و با بیان اینکه «افتخار به گذشته و امید به آینده» به عنوان شعار انتخاب شده است، عنوان کرد: آمریکا با امپراطوری رسانه‌ای خود به دنبال ایجاد شک و شبهه در جوانان است تا بین صفوف مردم اختلاف ایجاد کند.

شاهرخی با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی پایدار و هوشمند هستند و می‌توانند مسیر حق را به درستی تشخیص دهند، عنوان کرد: نسل جدید استوارتر و محکم‌تر از گذشته مسیر انقلاب را ادامه می‌دهد و جوانان مشتاقانه در هر نقطه‌ای که ضرورت پیدا کند حضور دارند که نمونه بارز آن شهید حججی است.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت کنونی مردم گلایه‌های به حقی دارند و باید مشکلات را با تدبیر حل کرد، گفت: دشمن به دنبال وارد کردن ضربه به معیشت مردم است اما جمهوری اسلامی اعلام کرده که تحریم‌ها را دور می‌زند و با دنیا به جز زورگویان مراوده می‌کند.

سیدسعید شاهرخی با بیان اینکه مردم اجازه نمی‌دهند دشمن به هدف شوم خود دست یابد، ادامه داد: باید از بیان سخنانی که باعث ناامیدی در جامعه می‌شود خودداری کرد چراکه امروز روز وفاق و همدلی است و نباید به دنبال اختلافات رفت.

شاهرخی با تأکید بر اینکه وفاق در استان همدان مثال‌زدنی است و بیان اینکه برای استاندار شدن در همدان وامدار هیچ کس جز نظام جمهوری اسلامی نیستم، گفت: باید اختلافات را کنار بگذاریم تا مردم در متن قرار گیرند کمااینکه همه سازوکارها را قانون مشخص کرده و همه باید به قانون تن دهند.

کاری مهم‌تر از توجه به معیشت مردم وجود ندارد

استاندار همدان با بیان اینکه امروز هیچ کاری مهم‌تر از توجه به معیشت مردم وجود ندارد، افزود: هر دعوای سیاسی که به اختلاف منجر شود در استان همدان جایی ندارد چراکه همه به دنبال آنیم که رونق تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.

شاهرخی با اشاره به اینکه حفظ مشاغل موجود، ایجاد مشاغل جدید و احیای واحدهای تولیدی راکد پیگیری می‌شود، عنوان کرد: واحدهای تولیدی تعطیل شده به مدار تولید بر می گردند.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ منطبق با برنامه ششم توسعه برش سالانه مشخص شده و معین شده که هر ساله چه پروژه‌هایی انجام شود و حتی تکلیف هر شهرستان مشخص شده است، گفت: رمز موفقیت در این کار ادامه وحدت، همدلی و وفاق است و کسی حق تبلیغ خود به قیمت متوقف کردن کار مردم را ندارد و همکاری بین بخشی یک اصل در استان است.

استاندار همدان به برخی اقدامات انجام شده در استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه سال ۹۷ حدود ۳ هزار میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی در استان همدان شکل گرفته که البته راضی‌کننده نیست، گفت: بیشتر راه‌های استان همدان آزادراه و بزرگراه و اتوبان است.

شاهرخی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توانستیم دو خط راه آهن اصلی را از دو نقطه مهم به استان همدان متصل کنیم و برای اتصال راه‌آهن همدان به ملایر در حال فعالیت هستیم و مرکز استان را به شهرستان‌ها وصل می‌کنیم، عنوان کرد: در حوزه برق قبل از انقلاب ۸۶ هزار و ۳۰۰ انشعاب داشتیم و امروز به ۷۳۶ هزار و ۶۰۰ انشعاب رسیده است.

استاندار همدان با بیان اینکه در حوزه آب تنها یک تصفیه‌خانه در ابتدای انقلاب در استان همدان وجود داشت و امروز ۱۲ تصفیه خانه ایجاد شده و بیش از ۵۰۰ هزار انشعاب واگذار شده که از تصفیه‌خانه استفاده می‌کنند، گفت: به ازای هر هزار نفر تنها ۷۹ تخت بیمارستانی داشتیم اما امروز به ازای هر هزار نفر ۱۸۵.۲ تخت بیمارستانی در استان همدان وجود دارد.

۸۴.۷ درصد جمعیت استان همدان باسواد هستند

وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب تنها ۹ کتابخانه عمومی در استان همدان وجود داشت اما امروز تعداد به ۱۱۱ کتابخانه عمومی رسیده است، افزود: امروز ۸۴.۷ درصد جمعیت استان همدان باسواد هستند.

شاهرخی رسانه‌ها را از ارکان توسعه استان همدان برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای سند اطلاع‌رسانی نظم و نسخی به حوزه اطلاع رسانی استان تزریق می کند.

استاندار همدان همچنین به برنامه های دهه فجر اشاره کرد و با بیان اینکه در این دهه ۷۰۷ پروژه به ارزش ۸۷۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۷۷۰ نفر بهره‌برداری می‌شود، اظهارکرد: ۹۰ پروژه نیز با اعتبار ۵۸۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۹۵۶ نفر کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: در روستاهای استان همدان نیز ۲۵۷ طرح به ارزش ۲۷ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

شاهرخی از افتتاح شرکت فولاد راد در کبودراهنگ با اشتغالزایی برای ۲۰۰ نفر، گندله‌سازی صبانور اسدآباد با اشتغال‌آفرینی برای ۱۷۰ نفر، فروسیلیس پارس با اشتغالزایی ۶۰ نفر، فروسیلیس آذرخش با اشتغالزایی ۱۰۰ نفر، ارمغان تخم مرغ با اشتغالزایی ۵۰ نفر، بیمارستان ۸۲ تختخوابی بهار و یک فاز از شرکت دارویی هگمتان در تویسرکان خبر داد.

وی در توضیح برخی سئوالات عنوان شده در جلسه با بیان اینکه همه باید به قانون تن دهند و هیچ کس حق ندارد خود را فراتر از قانون بداند در خصوص برگزاری کنسرت در همدان عنوان کرد: برگزاری کنسرت‌ها در سراسر کشور جا افتاده است و کنسرت باید با رعایت موازین قانونی و شرعی برگزار شود.