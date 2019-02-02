سید جواد اشرفی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از برگزاری جشنواره رسانهای ابوذر ویژه مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره که در دو بخش اصلی و ویژه درآذرماه فراخوان شده است تا ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد و علاقه مندان میتوانند تا تاریخ یاد شده آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه داوران این جشنواره پس از اتمام مهلت ارسال آثار به داوری آثار رسیده مینشینند، گفت: اختتامیه این جشنواره در هفته نخست اسفندماه سال جاری با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان میدهد.
دبیرجشنواره رسانهای ابوذر بیان کرد: این جشنواره در دو بخش اصلی شامل رشتههای «خبر، گزارش، مصاحبه، عکس خبری و مستند رسانهای اعم از کوتاه و بلند» و همچنین بخش ویژه شامل رشته «گزارش» برگزار میشود.
وی موضوعات بخش اصلی این جشنواره را تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، انقلابیگری و روحیه بسیجی و جهادی، مسائل صنفی اصحاب رسانه، دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی، مطالبه گری و گره گشایی از مشکلات مردم و حوزه و روحانیت انقلابی ذکر کرد.
اشرفی موضوعات بخش ویژه این جشنواره را اخلاق اسلامی و فرهنگ شهروندی، مقابله با آسیبهای اجتماعی و بازی سازش (ویژه رسانههای آنلاین) عنوان کرد.
دبیرجشنواره رسانهای ابوذر عنوان با بیان شرایط و ضوابط شرکت در این جشنواره عنوان کرد: آثار تولیدی شرکت کنندگان باید در یکی از رسانههای مکتوب، مجازی، دیداری یا شنیداری دارای مجوز و یا رسانه ملی منتشر شده باشد. همچنین ارسال اثر منتشر شده در رسانهها نباید به صورت بریده نشریه باشد بلکه باید PDF صفحه کامل آن نشریه که اثر در آن منتشر شده است، به دبیرخانه ارسال شود.
وی افزود: آثار باید دارای نام و نام خانوادگی صاحب اثر بوده و در غیر این صورت تأییدیه مالکیت معنوی اثر از سوی مدیرمسئول همراه با آثار به دبیرخانه ارسال شود.
اشرفی بازه زمانی انتشار آثار ارسالی را مورد توجه قرار داد و گفت: آثاری در جشنواره پذیرفته میشود که در فاصله بین ۱۵ آذر ماه سال ۹۶ تا ۱۵ بهمن ماه سال ۹۷ منتشر شده باشد.
وی ادامه داد: آثاری که به طور مشترک و گروهی تهیه شده باشند، در صورت راهیابی به مرحله نهایی، گروه تولید کننده به عنوان برنده اعلام خواهند شد. همچنین هر شرکت کننده میتواند در دو بخش از بخشهای اصلی و یک بخش ویژه شرکت کرده و در هر بخش نیز شرکت کنندگان حداکثر مجاز به ارسال ۴ اثر هستند.
دبیرجشنواره رسانه ای ابوذر با تاکید براینکه گستره جغرافیایی این جشنواره به صورت استانی است، تصریح کرد: تمامی فعالان رسانهای استان قم اعم از رسانههای مکتوب و مجازی و دیداری و شنیداری و فعالان رسانه ای مستقل استان میتوانند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.
اشرفی چگونگی ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: علاقه مندان میتواند آثار خود را همراه با فرم ارسال اثر به آی دی Abozarqom۴@در پیام رسانهای بله و تلگرام طلایی و یا آدرس ایمیل Abozarqom@gmail.com به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. فرم ارسال آثار و اطلاعات مرتبط با جشنواره رسانه ای ابوذر در کانال AbozarqomFest@ در پیام رسانهای بله و تلگرام طلایی بارگذاری خواهد شد.
وی عنوان کرد: شرکت کنندگان در جشنواره توجه داشته باشند نهایتاً ۴۸ ساعت پس از ارسال اثر از طریق یکی از پلهای ارتباطی، تأییدیه اثر توسط دبیرخانه جشنواره را دریافت خواهند کرد در غیر این صورت باید با شماره ۰۹۰۱۴۵۵۵۳۶۴ تماس حاصل کرده و موضوع را پیگیری کنند.
دبیرچهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر با اشاره به جوایز هربخش خاطرنشان کرد: در بخش اصلی در هر رشته به سه نفر از افراد برتر جوایزی اهدا میشود که جایزه نفر اول ۱۰ میلیون ریال، جایزه نفر دوم ۷ میلیون ریال و جایزه نفر سوم ۵ میلیون ریال پیش بینی شده است ضمن اینکه به نفرات اول هر بخش تندیس جشنواره نیز اهدا میشود.
اشرفی یاد آور شد: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چهارمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر استان قم از سوی سازمان بسیج رسانه و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، دبیرخانه کنگره شهدای جبهه مقاومت و سازمان فضای مجازی سراج برگزار میشود.
