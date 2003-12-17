صدام بايد اعدام شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وي در مصاحبه اي با روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا گفت : من اميدوارم كه محاكمه صدام به زودي آغاز شود .

وي افزود : من اميدوار صدام در دادگاهي در داخل خاك عراق وتوسط قضات و تحت قوانين عراق به مرگ محكوم شود .

احمد چلبي تاكيد كرد : در نتيجه صدام بايد به خاطر جرائم وحشتناكي كه در طول سي سال حكومت خود مرتكب شده است به مرگ محكوم شود .

عضو شوراي حكومتي عراق دراين گفتگو ضمن تاكيد براين مطلب كه وي چند ساعت بعد از دستگيري صدام با وي ملاقات كرده است ادعاي دختر صدام مبني بر مسموميت او با گازهاي شيميايي را رد كرد .

وي گفت صدام دراين ملاقات بسيار سالم و سرحال به نظر مي رسيد و كاملا روشن و با دقت با ما صحبت مي كرد و بايد بگويم با كسي كه ملاقات كرديم خود صدام بود با همان ويژگيهاي خودخواهانه كه ما را متقاعد كرد كه اين مرد خود صدام است .

چلبي كه پيش از اين رياست شوراي حكومتي عراق را برعهده داشت اظهار داشت : صدام در اين ملاقات از ريختن خون هزاران عراقي ، گورهاي دسته جمعي ، جنگها و شكنجه هايي كه انجام داد اظهار پشيماني نكرد .

وي تصريح كرد : صدام در اين ديدار بيشتر به آمريكايي ها احترام مي گذاشت تاما كه مي خواهيم آينده اي دموكراتيك رابراي عراق بسازيم.

احمدچلبي در پاسخ به اين سوال كه چرا صدام خود را قبل از دستگيري نكشت، گفت : او مي دانست كه بالاخره بعد از نه ماه فرار به دام خواهد افتاد كه اين امر نشان مي دهد او بزدل است.