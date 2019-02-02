پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز «بنت جبیل» لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از نقض حریم هوایی این کشور از سوی پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: پهپاد جاسوسی رژیم اسرائیل در مورخه یکم فوریه ۲۰۱۹ در ساعت ۲۰:۲۵ حریم هوایی لبنان را نقض کرد و بر بالای آسمان شهرک بنت جبیل و مناطق جنوب لبنان به پرواز درآمد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی به نقض حریم هوایی و دریایی و زمینی لبنان ادامه می دهد و لبنان تاکنون بارها در این زمینه به مراجع بین المللی شکایت کرده است. این اقدام رژیم صهیونیستی نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ است.