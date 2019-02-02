آمریکا: عدم پایبندی کپنهاگ به تعهداتش باری بر دوش متحدان ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «کارلا هرد ساندز» سفیر آمریکا در کپنهاگ در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجلاس سال ۲۰۱۴ ناتو در ولز اعلام کرد: بودجه سال ۲۰۲۳ دانمارک، تعهدات داده شده از سوی این کشور در آن اجلاس را در بر نمی گیرد و عدم پایبندی کپنهاگ به تعهداتش باری بر دوش متحدان این سازمان خواهد بود.

سفیر آمریکا در دانمارک در این خصوص ادامه داد: دانمارک متعهد به تهیه هواپیمای سوخت رسان شده بود و این کشور باید شمار نظامیان خود را نیز افزایش دهد.

این در حالیست که «کلاوس هیورت فردریکسن» وزیر دفاع دانمارک تا کنون به اظهارات سفیر آمریکا در کپنهاگ واکنشی نشان نداده است.