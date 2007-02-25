رسما پرسپولیسی شدم / تیم امید شرایط مطلوبی دارد

حسین کعبی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: برای پیوستن به پرسپولیس مشکل خاصی نداشتم. توافقات حاصل شده بود و تنها نیاز به دریافت رضایتنامه از باشگاه الامارات داشتم تا به صورت قرضی به پرسپولیس بپیوندم.

وی ادامه داد: روز گذشته این رضایتنامه از باشگاه الامارات به تهران آمد و من از شب گذشته رسما پرسپولیس شدم و می توانم پس از مسابقات تیم فوتبال امید برای پرسپولیس بازی کنم.

این بازیکن ملی پوش تاکید کرد: پس از برگزاری بازی تیم امید برابر استرالیا در تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس حضور می یابم.

کعبی با مطلوب ارزیابی کردن شرایط تیم فوتبال امید کشورمان گفت: تیم شرایط قابل قبولی دارد. با اینکه بگوویچ به تازگی کارش را با تیم امید آغاز کرده اما با توجه به حضور بازیکنان لیگ برتری در ترکیب اصلی جای امیدواری است تا با تکیه بر توان آنها تیم به موفقیت دست یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه درحین برگزاری مسابقات لیگ امارات از تیم الامارات جدا شده و به پرسپولیس پیوستم در شرایط بدنی ایده الی هستم. بازیکنان دیگر نیز شرایط مشابه با من دارند و همین مسئله به کادر فنی اطمینان خاطر می دهد که بازیکنان در دیدار دشوار برابر استرالیا از نظر بدنی کم نمی آورد.

بازیکن تیم فوتبال امید کشورمان تصریح کرد: استرالیا یکی از تیمهای مطرح آسیاست که پیروزی قاطعش برابر چین تایپه نشان از قدرت این تیم دارد. شناخت مان از تیم استرالیا زیاد نیست و خلاصه می شود در توضیحاتی که مربیان در تمرینات هفته جاری به ما منتقل کرده اند. البته قرار است امروز فیلم بازی استرالیا را نیز تماشا کنیم که همین مسئله کار ما را برای بازی روز چهارشنبه آسان تر می کند.

کعبی تصریح کرد: در تیم الامارات شرایط غیرقابل قبولی نداشتم. ابتدا که به این تیم پیوستم از بازیکنان تاثیرگذار بودم و گلزنی هم کردم. اما رفته رفته برای من مشکلاتی به وجود آمد که با آمدن مربی تونسی این مشکلات بیشتر شد تا جائیکه انگیزه ای برای ماندن نداشتم و قراردادم را فسخ کردم.