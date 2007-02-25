کشف گروه جدیدی از پروتئین های تنظیم کننده عملکرد سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه موجودات زنده از جمله انسان ها انواع ویژه ای از سلول ها را در بدن خود دارا هستند که از نوع مشابه سلول های اولیه یا سلول های بنیادی جنینی منشعب شده اند.

سلول های بنیادی از طریق یک روند کامل منظم معروف به تفکیک بافت سلولی قادر به تبدیل به هر یک از انواع سلول ها هستند. در جریان تفکیک، ژن های خاصی فعال و ژن های دیگر غیر فعالند. ژن های فعال نوع سلولی را که سلول های بنیادی به آن تبدیل می شوند، تعیین می کنند. نتیجه آنکه سلول های موجود در عضو خاصی همچون کبد تنها حاوی ژن های مرتبط با همان قسمت هستند.

یافته های تحقیق جدید دانشمندان که در نشریه "سلول" به چاپ رسید، نشان داد: وجود یک گروه فرعی متفاوت از پروتئین های "جومونجی" برای ایجاد تفکیک سلولی الزامی است. آنزیم های "جومونجی" قادر به غیرفعال ساختن ژن هایی هستند که در نمو جنین نقش مهمی ایفا می کنند.

نتایج این تحقیق براساس آزمایش روی سلول های بنیادی جنینی موش ها به دست آمد. دانشمندان اخیرا بازدارنده های پیشرفته ای را برای پروتئین های "جومونجی" ساختند. این بازدارنده ها با افزایش میزان پروتئین های "جومونجی" بیماران سرطانی را درمان می کنند.