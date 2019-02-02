اجرای ۴۴ پروژه در سوادکوه/ ۱۱ معدن پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان، از افتتاح و کلنگ‌زنی ۴۴ پروژه با هزینه ۳۲ میلیارد تومان طی ایام دهه فجر در شهرستان سوادکوه خبر داد و با بیان اینکه این هزینه جدای هزینه پروژه‌های گازرسانی است، افزود: همچنین، ۱۰۰ پروژه محوری فرهنگی نیز توسط دستگاه‌های متولی انجام خواهد شد.

وی انقلاب اسلامی را متفاوت از دیگر انقلاب‌ها و یک انقلاب فرهنگی و اجتماعی با مرجعیت دینی برشمرد و با اشاره به اینکه اقدامات عمرانی وظایف دولت رفاه است، شعار محوری انقلاب را "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: برای دستاورد انقلاب باید تحقق دستاوردهای انقلاب را در این حوزه بررسی کرد.

فرماندار سوادکوه در رابطه با تحقق شعار "استقلال" انقلاب اسلامی، با بیان اینکه در جایی که منافع ملی ما در راستای انقلاب بوده، استقلال خود را حفظ و شرایط سخت را تحمل کرده‌ایم، افزود: دشمن با اقدامات متفاوت همچون غائله تجزیه‌طلبی اقوام، جنگ میان شیعه و سنی، ترورهای کور، جنگ هشت ساله تحمیلی سعی در مقابله با این استقلال داشته اما برای استقلال خود هزینه کرده‌ و شهید داده‌ایم و این هزینه، انقلاب اسلامی را هم بیمه کرده است.

وی با بیان اینکه شعار "آزادی" هم محقق شده است، از جمله مصداق‌ها در اثبات این امر به افزایش تیراژ روزنامه‌ها و مطبوعات و اکران فیلم‌های انتقاد به دولت و نظام به‌عنوان شاخص آزادی اشاره کرد و با بیان اینکه تئوریسین‌های غربی، اعتقادی بر تجمیع جمهوریت و اسلامیت نداشته‌اند، خاطرنشان کرد: امام راحل تجمیع این دو را در کنار هم اثبات کرد و نمونه آن برگزاری ۳۰ انتخابات دراین ۴۰ سال بوده است.

فرماندار سوادکوه از جمله دلایل انقلاب به عدم توزیع عادلانه ثروت و اختلاف فاحش توسعه یافتگی شهر و روستا اشاره کرد و با بیان اینکه درآمد قبل انقلاب با توسعه یافتگی آن دوره همخوانی نداشته، افزود: خاستگاه دوم اعتراضات فاصله دین از جامعه بوده؛ قبل از انقلاب دین به‌عنوان یک مولفه شخصی بود اما مردم خواستار وجود دین در تمام شئونات زندگی خود بوده‌اند.

وی با بیان اینکه معادن جزو نیازهای جامعه است، در رابطه با مسائل معادن در شهرستان و اعتراضات کارگران، گفت: ۱۱ معدن خطیرکوه بواسطه عدم رعایت شرایط محیط‌زیستی و فنی و عدم رفع نقص، توسط دادستان پلمپ شدند و پس از گفتگو، مقرر شد با یک فرصت یک‌ ماهه، دوباره از فردا بازگشایی شوند؛ مشروط به اینکه در طی ارزیابی یک ماهه به ایده‌آل مربوط به معدن برسند و در صورت عدم تحقق شرایط، دستور پلمپ و ابطال پروانه صادر خواهد شد.

فرماندار سوادکوه از تدوین کتاب "سوادکوه در گذر تاریخ انقلاب" توسط فرمانداری شهرستان خبر داد و گفت: این کتاب خدمات چهل ساله دولت جمهوری اسلامی ایران در سوادکوه را بیان کرده و به مقایسه تطبیقی اقدامات بعضی ادارات در قبل و بعد از انقلاب می‌پردازد.

یزدانی با بیان اینکه تاکنون ۴۷ میلیارد تومان برای کک‌سازی سوادکوه هزینه شده است، در رابطه با اما و اگرهای پیش‌روی این پروژه گفت: اگر پروژه پیوست زیست محیطی نداشته چرا کلنگ‌زنی شده و با توجه به کلنگ‌زنی و هزینه‌ها، مقرر شد تا کمیته جداگانه برای آن تشکیل شود تا پروژه به‌روز و فیلترسازی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون در رابطه با کک‌سازی سوادکوه آلودگی هوا مطرح بوده است، افزود: طبق نظر کارشناسان آلمانی این پروژه آلودگی هوا ندارد و اکنون آلودگی خاک و آب مطرح شده و این بیانگر این است که محیط زیست قصد دارد تا این پروژه مشمول زمان شود.

یزدانی از کلنگ‌زنی پل پل‌سفید در ۱۵ تا ۲۰ اسفند خبر داد و در رابطه با میدان زیراب گفت: میدان، نماد یک شهر است و حذف میدانی وجود ندارد و تنها کم کردن شعاع مطرح است و ترافیک حال حاضر شهر زیراب، ترافیکی نیست که بخواهیم به خاطر آن فضای هندسی شهر را تغییر دهیم.

وی پروژه تاریخی اسپهبد خورشید را نه در سطح شهرستان بلکه ملی دانست و با بیان اینکه تاکنون هیچ پژوهشی در رابطه با آن انجام نشده، افزود: غار زمانی ارزشمند است که کاوش شده و اشیا درون غار اکتشاف و موزه و راوی برای آن در نظر گرفته شود و در شرایط کنونی، هدایت مردم به غار ایمن نیست و طی نشستی با مدیرکل گردشگری استان، مقرر شد مبلغ حداقلی ۱۵۰ میلیون تومان را در قالب پایگاه پژوهشی مشروط به ایجاد پایگاه اختصاص دهیم تا سپس بتوان برای آن کد پایگاه و اعتبارات ملی دریافت کرد.