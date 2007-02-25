دشمنان ملت ایران از دفاع مقدس عبرت بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سالگرد عملیات فتح المبین در جمع رزمندگان و جانبازان وزارت دفاع از این عملیات به عنوان فتح و پیروزی بزرگ و فوران آتشفشان خشم انقلابی ملت بزرگ ایران در برابر زورگویی قدرتهای جهانی یاد کرد و افزود: ملت بزرگ و عاشورایی ایران با پشتوانه حماسه عظیم و ملی دفاع مقدس مرعوب تحریم ها و تهدیدات قدرتهای سلطه گر جهانی نخواهد شد.

سردار نجار با بیان اینکه روحیه خدامحوری و خودباوری اساس کارفرماندهان و رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس بود و تصریح کرد: ایمان، اراده و اتحاد ملت بزرگ ایران بزرگترین و خطرناک ترین توطئه دشمنان انقلاب اسلامی یعنی تجاوز ناجوانمردانه صدام عفلقی و حامیانش را در هم کوبید.



وزیر دفاع در ادامه گفت: دفاع مقدس بویژه عملیات غرور انگیز فتح المبین درس عبرت انگیزی برای دشمنان این مرز و بوم است که هیچگاه با زبان زور و تهدید با این ملت رشید روبرو نشوند.



سردار نجار از دفاع مقدس به عنوان گنجینه پایان ناپذیر و گرانبهای مقاومت، پایداری، شجاعت، شهادت و صلابت مردم وفادار ومومن ایران یاد کرد و افزود: باید با حفظ روحیه انقلابی و بسیجی و با همه وجود پاسدار این گنجینه ارزشمند و صیقل دهنده درهای ناب و نایاب آن باشیم .



وی هنر پایداری، مقاومت و جانفشانی ملت ایران را بر گرفته از نهضت تاریخ ساز مصلح بزرگ بشری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دانست و تاکید کرد باید هنرمندانه و با استفاده از ابزار هنر، درس های عبرت انگیز، انسان ساز و ارشمند این حماسه جاوید را به نسل های بعد منتقل کرد.



وزیر دفاع شکوفایی و بالندگی صنایع دفاعی کشور را مرهون تجارت ذیقیمتی دانست که در عملیات هایی نظیر فتح المبین توسط رزمندگان مبتکر، خلاق وهوشمند دفاع مقدس خلق گردیده است.



سردار نجار در پایان با گرامیداشت یاد خاطره شهدای عظیم الشان دفاع مقدس بویژه عملیات اقتدار آفرین فتح المبین، عزت و سربلندی ایران اسلامی را مرهون فداکاری آنان دانست.