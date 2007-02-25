قهرمانان مسابقات گلف مرحوم حسین پور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جام گلف مرحوم حسین پور با حضور عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون گلف ، بهمن حسین پور مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه و عضو هیات رئیسه، دکتر جلالی سفیر ایران در شیلی و مهندس بابادی مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در مسجد سلیمان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات در بخش آقایان 13 تیم ، اوه تهران ، هیات گلف قم ، دانشگاه آزاد مسجد سلیمان ، نقش جهان اصفهان ، هیات گلف فارس ، ، دو تیم از ملی حفاری اهواز ، پارسیان جنوب اهواز ، شهرداری اهواز ، پالایش آبادان ، پتروشیمی ماهشهر و دو تیم از صنعت نفت مسجد سلیمان حضور داشتند. که تیمهای دانشگاه آزاد مسجد سلیمان ، صنعت نفت مسجد سلیمان و تیم ملی حفاری اهواز مقامهای اول تا سوم این جام را کسب کردند.

همچنین در بخش انفرادی نیز منوچهر نصیری ، ایرج قنبری و محمدرضا شینی اول تا سوم شدند.

در بخش بانوان نیز تیمهای اوه تهران ، تیم گلف نقش جهان اصفهان و هیات گلف مسجد سلیمان مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند.

بر اساس این گزارش همچنین تمام تیمهای شرکت کننده به همراه سرپرستان ، مسئولان فدراسیون با حضور بر سر مزار مرحوم شهباز حسین پور و اهدای تاج گل یاد آن پیشکسوت گلف را گرامی داشتند.