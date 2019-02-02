نیازمند کمک آزادگان سیاسی و انقلابی برای اداره استان فارس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر ، عنایت الله رحیمی شامگاه شنبه در دیدار با زندانیان سیاسی با اشاره به اینکه افرادی که برمبنای ایده و عقیده به دنبال دگرگونی های سیاسی و اجتماعی بودند به بیش از خود می اندیشیدند افزود:این افراد زجر ها و آسیب هایی که حکومت طاغوت به آنها رسانده دیده و شنیده اند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم ادامه دهنده این نهصت پیرو تعالیم شرح مقدس اسلام و همچنین تلاشگر در احیا حق و عدالت باشیم افزود:باید از توصیه ها و ارشاد شما سربازان حق برای اداره و نگهداری این مسئولیت استفاده کنیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی فرصتی الهی است اظهار داشت: باید پرچم انقلاب اسلامی را به دست امام زمان(عج) بدهیم.

رحیمی یادآور شد: باید به گونه ایی عمل شود تا خشنودی و رضایت خداوند را داشته باشیم و این خشنودی جز با کمک و خدمت به همنوعان مسیر نمی شود .

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت :این روزها کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی که با آرزوهای شما در قسمت زیادی انتباق دارد و شاید شما به مجموعه دولت و حاکمیت انتقاد هایی داشته باشید ،انقلاب در چهل سالگی خود تجارب و تلخ و شیرینی را آزموده است.

وی ادامه داد: باید از تجارب شما که منجر به نتیجه شده و باعث عمران و ابادانی‌،رفاه و آسایش مردم،اجرای عدالت شده‌، استفاده کرد و کارهایی که باعث گلایه شما عزیزان است مورد کنکاش قرار بگیرد.

رحیمی گفت : شما بهترین کسانی هستید که می توانید که این موضوع را تجزیه و تحلیل کنید و مطالب و راهکار های کارگشای خود را در اختیار مسئولین قرار دهید.

وی گفت: امروز حاکمیت مورد طمع استکبار بوده و به دنبال این هستند که مردم با فشار ها و تحریم ها را از حاکمیت دور نمایند.

استاندار فارسادامه داد: جمهوری اسلامی در چهل سالگی خود از پیچ و خم ها و فاز و نشیب ها گذشته و تجارب شما می تواند راهگشای حل مشکلات جامعه باشد.

وی گفت :اگر امروز در خدمت شما هستیم دخواست داریم برای استمرار نظام مستحکم و استوار باشید و همانند گذشته ما و مردم را یاری کنید و با همدلی و هم افزایی و مقاومت در برابر تهدید ها و تحریم ها با انسجام و همدلی این مسیر را پشت سر بگذاریم.