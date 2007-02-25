نیویورکر از تحرکات خصمانه آمریکا علیه ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه چاینا دیلی به نقل ازنیویورکر نوشت : درصورت دستورجرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز چنین حمله ای ، این امر می تواند ظرف 24 ساعت به اجرا درآید.

به گفته یک مقام سابق اطلاعاتی و ناشناس آمریکا که در مقاله " سیمور هرش" از وی نقل قول شده، این گروه ویژه طراحی در دفتر ستاد مشترک ارتش آمریکا و طی ماههای اخیر تشکیل شده است.

به گفته یک مشاور نیروی هوایی و مشاور پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) که نام آنها افشا نشده، این تیم در ابتدا بر تخریب تاسیسات هسته ای ایران و تغییر نظام تمرکز کردند، اما اخیرا از آنها خواسته شده تا اهدافی را در ایران شناسایی کنند که ممکن است در تهیه و یا کمک به شبه نظامیان در عراق مشارکت کنند.

در این مقاله آمده است: این مشاور و یک مقام ارشد سابق اطلاعاتی آمریکا گفته اند که ارتش آمریکا و تیم های عملیات ویژه به دنبال عوامل ایران از مرز عراق وارد ایران شده اند.

این در حالی بود که "برایان ویتمن" سخنگوی پنتاگون درپاسخ به این گزارش گفت:"آمریکا جنگ با ایران را مد نظر ندارد؛ هر اظهار نظری که مخالف با این گفته باشد، صرفا اشتباه، گمراه کننده و نادرست خواهد بود."

وی افزود:" آمریکا در رابطه با این فعالیتها بسیار صریح بوده است؛رئیس جمهور مکررا و با صراحت گفته که این کشور

می خواهد با همپیمانان خود درمنطقه همکاری کند تا از طریق تلاشهای دیپلماتیک به آن نگرانیها بپردازد."

هرش در مقاله خود به نقل از مقامهای ناشناس کنونی و سابق آمریکایی نوشته است که دولت بوش اطلاعاتی را از اسرائیل دریافت کرده مبنی بر اینکه ایران یک موشک قاره پیما را توسعه داده که توان حمل چندین کلاهک کوچک را دارد و برد آن به قدری است که می تواند به اروپا برسد، اما درباره صحت این اطلاعات همچنان بحثهایی وجود دارد.

این مقاله همچنین شامل گفتگو با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان است که در ماه دسامبر صورت گرفته است . نصرالله گفته بود: در حالی که وی در پیش قدم شدن برای جنگ دیگری با اسرائیل هیچ علاقه ای ندارد؛ حمله دیگر اسرائیل را در سال جاری پیش بینی و خود را برای آن آماده می کند.

وی همچنین تصریح کرد که برای گفتگو با واشنگتن در صورتی که چنین بحثهایی در تعیین سیاست آمریکا در منطقه سودمند و موثر باشد، آمادگی دارد. اما اگر هدف تحمیل این سیاست باشد، این گفتگوها اتلاف وقت است.