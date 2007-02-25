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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۷

/ آگاهی سلامت /

عسل منبع سرشار آنتی اکسیدان است

عسل منبع سرشار آنتی اکسیدان است

بررسی ها نشان می دهد ، عسل تیره که خالص تر بوده و حاصل کار زنبورهای عسل است ، به دلیل وجود آنتی اکسیدانهای فراوان و مواد مقوی می تواند مانع بروز بسیاری از بیماریها از جمله سرطان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پک تریبون ، با وجود اینکه تمامی انواع عسل ها صرف نظر از نوع آنها برای سلامتی مفید است اما بررسی ها نشان داده که عسل تیره تر بهتر است.

بنابر همین گزارش ، این نوع عسل در همه جای دنیا یافت نمی شود و در کشورهایی با گیاهان و شرایط خاص مانند اسپانیا بیشتر است.

دانشمندان توصیه می کنند که چنانچه افراد به میزان کافی از آنتی اکسیدانهای طبیعی مانند عسل ، میوه ، سبزی  و روغن زیتون در برنامه غذایی خود استفاده کنند کمتر مبتلا به انواع بیماریهای گوناگون می شوند.

با وجود اینکه عسل مقادیر قابل توجهی هیدرات کربن دارد و تقریبا 80 درصد آن را شکر تشکیل می دهد اما به قدری قابلیت متعادل سازی سیستم بدنی را دارد که تاثیر آن قابل مقایسه با هیچ هیدرات کربن دیگری نیست.

در عین حال قندی که در عسل موجود است ، چنانچه به اندازه کافی مصرف شود موجب دیابت هم نمی شود.

کد مطلب 453166

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