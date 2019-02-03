به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ناکامی رکابزنان در مسابقات قهرمانی آسیایی پیست در اندونزی و به دنبال انتقاد از عدم برپایی اردوها و برنامه ریزی برای حضور تیم در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا، فدراسیون دوچرخه سواری اقدام به برگزاری نشست کمیته فنی کرد. دستاورد این جلسه، معرفی سه نفر از مربیان به عنوان گروهی برای هدایت رکابزنان بود و عملا فردی به عنوان سرمربی و مربی اصلی برای هدایت تیم معرفی نشد.

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تصمیمات هفته گذشته کمیته فنی این فدراسیون در خصوص انتخاب کادر فنی و عدم انتخاب سرمربی، گفت: کادر فنی ما برای آماده کردن تیم جاده مان متشکل از آقایان محمود پراش و سلیمانی و رسول هاشم کندی هست که قرار بر این شده که کارهایی که براساس نیاز تیم های ملی ما هستند را این سه نفر انجام دهند.

وی افزود: مثلا سلیمانی کارهای آنالیز و گرفتن تست ها را کمک خواهد کرد؛ محمود پراش در انجام تمرینهای تخصصی و هاشم کندی هم در حوزه استقامت به ما کمک می کنند. ما در بخش استقامت تمرینات تخصصی در بخش آخر خط داریم که به مربی سرعت نیاز داریم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: ما تیم جوانی داریم که به نسبت دوچرخه سواران روزگاران گذشته نیاز به کسب تجربیات بیشتری دارند و ترکیب تیم سه نفره این مربیان در اردوها به ما برای هدایت رکابزنان کمک می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که «پس در حقیقت ما فردی به عنوان مربی در راس تیم ملی نداریم و مسئولیت بر عهده یک تیم است ؟» ، گفت: بله تیم کارها را انجام می دهد. قطع به یقین این سه نفر براساس شرایط تیم در تمرینات برای یک انتخاب خوب بهترین تصمیم را خواهند گرفت. ما برای گرفتن این تصمیم دلیل داریم چرا که به نسبت روزگار گذشته بچه های ما جوان تر شده اند و به این نتیجه رسیده ایم که برای رسیدن به شرایط ایده آل نیازمند این هستیم که مجموعه ای از تخصص هایی مانند آنالیز، استقامت و سرعت را به صورت تخصصی و در کنار داشته باشیم و در نهایت این گروه بهترین نفرات را براساس خصوصیات و رشته ها انتخاب خواهند کرد.

وی در همین رابطه افزود: هر کدام از این نفرات جایگاه و مسئولیت خودشان را دارند و وظایف شان مشخص هست. هدف ما از انتخاب پراش در کنار هاشم کندی برای این بوده که وی در مسابقات قبلی با بچه های نیمه استقامتی کار کرده و شناخت خوبی از آنها دارد و می تواند در تمرینات به آقای هاشم کندی کمک کند. آنالیزور هم می تواند ضمن ارائه برنامه های تمریناتی و تست گیری ها به آنها کمک کند و در حقیقت این نفر با هم در هدایت تیم مشورت می کنند.

قمری در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه فردی از این گروه به عنوان سرمربی معرفی نشده در نهایت مسئولیت تیم برعهده چه کسی است و چه کسی پاسخگوی روند اردوها و نتایج تیم خواهد بود؟»، گفت: ما در جلسه کمیته فنی تصمیم گرفتیم تا برای نظارت بر عملکرد این نفرات، کمیته ای متشکل از مدیر تیم های ملی و یکی دونفر از اعضای کمیته فنی را انتخاب کنیم تا از روند برنامه این گروه گزارش بدهند. این نفرات بر روند اردوها نظارت خواهند کرد و گزارش مربیان را دریافت و در کمیته فنی ارائه می دهند که بدانیم چه اتفاقی در تیم های ملی می افتد.

وی در نهایت پیرامون برنامه های تدارکاتی تیم جاده نیز خاطرنشان کرد: تمام برنامه های تدارکاتی در زیرمجموعه مدیر تیم های ملی اتفاق می افتد. با توجه به درخواست مربیان و مطرح شدن درخواست آنها در کمیته فنی نسبت به این مسئله تصمیم گیری خواهد شد. مربیان خواسته خود را به مدیر تیم های ملی گزارش داده و بعد از بررسی در نشست کمیته فنی در خصص دلیل و هدف سفر و توجیه مربیان، در خصوص آن تصمیم گیری شده و در صورتیکه اعضاء موافق باشند مورد موافقت قرار می گیرد.