عليرغم جوسازي ها،شوراي نگهبان با تفاهم به استقبال معتمدين محلي رفت

محسني درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درباره روند بررسي صلاحيت معتمدان محلي گفت بر اساس ماده 32 قانون انتخابات، فرماندار يا بخشدار موظف است سي نفر از معتمدان بومي ساكن در محل يا ساكناني را كه حداقل پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخاب دارند از بين كليه اقشار داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و ولايت فقيه كه حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن دارند و از عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نيز نباشند به هيات نظارت جهت تاييد صلاحيت معرفي نمايد.

وي افزود : در حال حاضر اكثريت افراد معرفي شده تاييد صلاحيت شده اند، چون در بيشتر حوزه ها فرماندار يا بخشدار چارچوب قانون را رعايت كرده اند، لذا هياتهاي نظارت هم براساس قانون تعداد زيادي از افراد معرفي شده را تاييد صلاحيت كرده اند كه متاسفانه در برخي حوزه هاي محدود در مغايرتي آشكار با نص صريح قانون و موارد ذكر شده در ماده 32 قانون انتخابات و تبصره 2 آن، فرمانداران يا بخشداران معتمدين خود را كه از چهره هاي تند و افراطي بعضي از جناحها و گروههاي مطرح هستند معرفي كرده اند و با به جاي معرفي افرادي كه داراي حسن شهرت هستند افرادي را معرفي كرده اند كه مرتكب بزهكاري هاي متعدد شده و متهم يا محكوم به مفاسدي هستند و در مواردي نيز به جاي اين كه طبق قانون متعمدين رااز اقشار مختلف مردم انتخاب كنند آنها را از يك طبقه خاص يعني مسوولان و مديران فعلي دستگاههاي دولتي برگزيده اند كه موارد ذكر شده مغايرت آشكار با قانون دارد و طبعا نمي تواند مورد تاييد هياتهاي نظارت قرار گيرد.

مدير كل نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان افزود : در همين جا به فرمانداران و بخشداران توصيه مي كنيم سعي كنند در اولين گام انتخابات يعني معرفي معتمدان محلي، بي طرفي در چهارچوب قانون را رعايت بكنند زيرا اين حركت باعث افزايش اعتماد عمومي و مشاركت گسترده مردم خواهد شد.

آقاي محسني در پاسخ به سوالي درباره ملاك بررسي صلاحيت معتمدين از نظر هياتهاي نظارت توضيح داد : هياتهاي نظارت ملزم هستند در چهارچوب قانوني عمل كنند، آنچه هم كه مد نظر هياتها هست وجود شرايط قانوني است، اين مطلب هم اصلا سياسي نيست، حالا چرا بعضي بنا دارند به هر شكل شده جامعه را دو قطبي و سياسي كنند قابل تامل و بررسي است؟! در يك شهرستان يا بخش يا حوزه انتخابيه كوچك كه مردم همديگر را مي شناسند روشن است فردي كه معرفي شده معتمد است؟ متدين است؟ حسن شهرت دارد؟ از عوامل موثر رژيم سابق نبوده است؟ طرفدار يك كانديداي خاص نيست؟ اصولا اين موارد براي همه مردم مشخص است و قابل احراز است، از سوي ديگر فردي كه گرايش سياسي خود را به طور افراطي اعمال مي كند، به طرفداري از يك حزب يا كانديد خاصي شهرت دارد، طبيعي است اين نمي تواند معتمد امين و قابل اعتماد باشد اگر خداي ناخواسته مردم احساس كنند فرمانداري به دنبال تحميل نظرات خود و گرايشات سياسي خود است از تمام اختيارات و امكانات در اين رابطه استفاده مي كنند و در معرفي معتمدان رعايت قانون را نمي كند، بدبين مي شوند، لذا هيات نظارت ملزم است از حقوق مردم و همه داوطلبان دفاع كند.

مدير كل نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان درباره اينكه اگر در مرحله اول تعداد كافي براي تشكيل هيات هاي اجرايي تاييد نشدند گفت : هيات نظارت مربوطه ملزم است ظرف سه روز نتيجه را اعلام كند، (طبق ماده 32) در صورت تاييد افراد به عنوان معتمد، با دعوت فرماندار يا بخشدار، معتمدين از بين خود 9 نفر عضو اصلي هيات اجرايي و پنج نفر عضو علي البدل هيات اجرايي را با راي منفي انتخاب خواهند كرد.

وي افزود: چنانچه هيات نظارت، افراد معرفي شده را به عنوان معتمد واجد شرايط قانون تاييد نكرد فرماندار يا بخشدار موظف است به تعداد دو برابر افراد واجد شرايط ديگري را به هيات نظارت معرفي كند. تبصره 2 ماده 32 قانون تاكيد بر افراد واجد شرايط دارد. اين نكته مهمي است به هر حال اگر حداقل بيست نفر تاييد شوند هيات اجرايي را با راي منفي انتخاب خواهند كرد.

محسني تاكيد كرد : سعي ما بر اجراي دقيق قانون، همكاري و تفاهم با مسوولين اجرايي و اصرار بر ايجاد فضايي آكنده از همدلي براي برگزاري انتخاباتي سالم و قانونمند و در شان و منزلت ملت با كرامت و شريف است، بر اين اساس ضمن اينكه معتقد به تفاهم و تعامل هستيم، رعايت مر قانون را حق مردم مي دانيم و خود را ملزم به رعايت وظيفه نظارتي مي دانيم به دوستان اجرايي نيز توصيه مي كنيم مبنا و ملاك را قانون قرار دهند و بر مبناي اراده اي برخاسته از تعبد و تقيد به تلكيف شرعي و قانوني عمل كنند و انتظار نداشته باشند فهرست افراد فاقد شرايط قانوني، تاييد شود. بي شك مردم هم از همه ما انتظار اجراي قانون را دارند. به هر حال بايد طوري كار كينم كه پاسخگوي خداي تبارك و تعالي و افكار عمومي باشيم .