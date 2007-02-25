سازمان زیبا سازی شهر را خانه تکانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیبا سازی شهر تهران با بیان اینکه طرح استقبال از بهار برای آراستگی و بازپیرایی سیما و منظر شهری و با محوریت زیبا سازی منظر شهر قبل از سال نو به اجرا در خواهد آمد و تا نیمه اول فروردین ادامه خواهد داشت گفت: سازمان زیبا سازی امسال برای بهتر اجرا شدن این طرح تلاش کرده است تا مطابق اعلام نظر و نیاز شورا یاران محلی اقدام کند.

مهندس مهدی گلشنی همچنین اضافه کرد علاوه بر اقدامات انجام شده امسال به گونه ای برنامه ریزی شده است تا شهروندان نیز تشویق شده و اقدام به پاکسازی نمای ساختمانها، آراستگی بالکن ها ورنگ آمیزی در و نرده بالکن ها کنند.

وی با اشاره به اینکه ادارات زیبا سازی مناطق 22 گانه شهرداری از سوی سازمان مامور پیگیری برنامه های طرح استقبال از بهار سازمان زیبا سازی هستند گفت: از جمله اقداماتی که قرار است در این طرح اجرا شود عبارتست از رنگ آمیزی مبلمان و المانهای شهری، پاسکازی وشستشوی نماها و جدارهای ساختمانها، نور پردازی میدانها و معابر اصلی شهر، پاکسازی تبیلغات و برچسب ها و پوسترها و ...، رنگ آمیزی در واحدهای نصعتی با همکاری خود صنوف در غالب مشارکت های مردمی، حذف ناهنجاری ها در نمایش شهری مانند تابلوها، تحت عنوان حذف زوائد نماها، رفع نواقص تابلوها واسامی کوچه ها و پلاک های آبی منازل، حصار کشی جلوی ساختمانهای در حال ساخت با استفاده از بنرها برای نمایش اطلاعات آموزشی، پاکسازی آبنماها و رفع نقص فوره ها و چراغهای آنها و همچنین رنگ آمیزی آبنماها، تنظیم ساعت های سطح شهر، ساماندهی امور تبلیغاتی مثل جمع آوری تبلیغات غیر مجاز، پاکسازی تابلوهای فرهنگی نصب شده در سطح شهر و همچنین اختصاص فضای تبلیغات فرهنگی برای نوروز و فرا رسیدن بهار و ... که این اقدامات تا 15 فروردین 86 ادامه خواهد داشت.

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیبا سازی شهر تهران همچنین اضافه کرد: به دلیل تقارن طرح استقبال از بهار با ماه مبارک صفر و ایام سوگواری این ماه ، سازمان تصمیم دارد با نصب پارچه های سبز و مشکی به مناسبت اربعین امام حسین (ع)، شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) و همچنین رحلت پیامبر اکرم (ص) را نیز همگام با اجرای طرح استقبال از بهار زنده نگه دارد.

گلشنی گفت: در روز 29 بهمن پس از پایان ایام سوگواری از پارچه های رنگی و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران در سطح شهر استفاده خواهد شد.