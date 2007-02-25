  1. هنر
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۷

به همت مجله بخارا

داستان نویسان نسل پنجم گردهم می آیند

بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های بخارا به حوزه ادبیات ایران و داستان نویسان نسل حاضر اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست  با عنوان " شب داستان نویسان امروز ایران - نسل  پنجم " روز چهارشنبه 9 اسفندماه با هدف معرفی این نسل به جامعه ادبی، آشنایی با نویسندگان این نسل و نیز شناخت بهتر و منسجم تر نویسندگان این نسل با یکدیگر برگزار می شود.

در این نشست محمد محمدعلی درباره جریان داستان نویسی از آغاز تا نسل پنجم سخنرانی خواهد کرد و کامران محمدی - روزنامه نگار و مسئول سایت ادبی نسل پنجم - نیز درباره ویژگی های داستان های این نسل صحبت می کند.

سپس چهار داستان نویس به نمایندگی از نویسندگان امروز داستان های خود را برای حاضران می خوانند. این نویسندگان را پیمان اسماعیلی، مرتضی کربلایی لو، میترا الیاتی و آرزو خمسه کجوری تشکیل می دهند.

این نشست نیز همچون سایر شب های بخارا با حضور نویسندگان، ناشران و علاقمندان عصر روز چهارشنبه در خانه هنرمندان برگزار می شود.

کد مطلب 453173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها