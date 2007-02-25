داستان نویسان نسل پنجم گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با عنوان " شب داستان نویسان امروز ایران - نسل پنجم " روز چهارشنبه 9 اسفندماه با هدف معرفی این نسل به جامعه ادبی، آشنایی با نویسندگان این نسل و نیز شناخت بهتر و منسجم تر نویسندگان این نسل با یکدیگر برگزار می شود.

در این نشست محمد محمدعلی درباره جریان داستان نویسی از آغاز تا نسل پنجم سخنرانی خواهد کرد و کامران محمدی - روزنامه نگار و مسئول سایت ادبی نسل پنجم - نیز درباره ویژگی های داستان های این نسل صحبت می کند.

سپس چهار داستان نویس به نمایندگی از نویسندگان امروز داستان های خود را برای حاضران می خوانند. این نویسندگان را پیمان اسماعیلی، مرتضی کربلایی لو، میترا الیاتی و آرزو خمسه کجوری تشکیل می دهند.

این نشست نیز همچون سایر شب های بخارا با حضور نویسندگان، ناشران و علاقمندان عصر روز چهارشنبه در خانه هنرمندان برگزار می شود.

