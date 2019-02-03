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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۲

امیر خجسته:

طرح جامع متناسب با نیازمندی‌های شهر همدان ظرفیت‌سنجی شود

طرح جامع متناسب با نیازمندی‌های شهر همدان ظرفیت‌سنجی شود

همدان - نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جامع شهری متناسب با نیازمندی های شهر توریستی همدان ظرفیت سنجی شود.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نظام شهر همدان نباید با طرح جامع شهری بر هم بریزد، افزود: باید شرایط ویژه مناطق و رعایت استاندارد ها و مسائل آینده شهری در طرح جامع دیده شود و در اجرای آن نگاه توسعه ای مدنظر باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تفضیلی شهر همدان باید با رعایت استاندارد ها اعمال شود، خاطر نشان کرد: باید برای اعمال طرح یک شناخت اصولی از طرح متناسب با قدمت و بافت فرسوده همدان در نظر داشت.

امیر خجسته تصریح کرد: همچنین باید با رشد و افزایش جمعیت؛ طرح جامع جوابگوی افزایش جمعیت همدان باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شرایط حاشیه شهر و سکونت گاه های غیر رسمی در طرح جامع شهری مشخص شود، گفت: طرح جامع شهری باید متناسب با نیازمندی های شهر توریستی همدان ظرفیت‌سنجی شود.

کد مطلب 4531733

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