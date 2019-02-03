امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نظام شهر همدان نباید با طرح جامع شهری بر هم بریزد، افزود: باید شرایط ویژه مناطق و رعایت استاندارد ها و مسائل آینده شهری در طرح جامع دیده شود و در اجرای آن نگاه توسعه ای مدنظر باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تفضیلی شهر همدان باید با رعایت استاندارد ها اعمال شود، خاطر نشان کرد: باید برای اعمال طرح یک شناخت اصولی از طرح متناسب با قدمت و بافت فرسوده همدان در نظر داشت.

امیر خجسته تصریح کرد: همچنین باید با رشد و افزایش جمعیت؛ طرح جامع جوابگوی افزایش جمعیت همدان باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شرایط حاشیه شهر و سکونت گاه های غیر رسمی در طرح جامع شهری مشخص شود، گفت: طرح جامع شهری باید متناسب با نیازمندی های شهر توریستی همدان ظرفیت‌سنجی شود.