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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۱

پیام تبریک جنبش حماس به مناسبت تشکیل دولت جدید لبنان

پیام تبریک جنبش حماس به مناسبت تشکیل دولت جدید لبنان

جنبش حماس با صدور بیانیه ای تشکیل دولت جدید در لبنان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس با صدور بیانیه ای تشکیل دولت جدید لبنان را تبریک گفت.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: ما از محتوای بیانیه وزارتی کابینه جدید لبنان در خصوص مخالفت با اسکان آوارگان فلسطینی و پایبندی به حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطنشان قدردانی می کنیم.

جنبش حماس همچنین از دولت لبنان خواست که حقوق اقتصادی و اجتماعی و انسانی تمامی آوارگان فلسطینی را به عنوان یک خواسته عادلانه طبیعی محقق سازد که در راس آنها حق کار، حق تملک و عضویت در سندیکاها است.

این جنبش خاطرنشان کرد که اعطای حقوق انسانی آوارگان به آنها نقطه ای اساسی در زندگی آنها و عامل اصلی و محوری در روابط مشترک لبنان و فلسطین است.

حماس همچنین از دولت لبنان خواست که زمینه برگزاری گفتگوی فراگیر میان طرف های لبنانی و فلسطینی به منظور بررسی تمامی مسائل مشترک و عدم تعامل امنیتی با اردوگاه ها را فراهم سازد.

کد مطلب 4531738

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