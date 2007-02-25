حذف یارانه سوخت هواپیما در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مهدی مفتح امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده 475 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات در امر اشتغال و مسکن جوانان به شورای عالی اشتغال اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: همچنین 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به دیه قرار خواهد گرفت تا نسبت به آزاد سازی زندانیان سرپرست خانوار اقدام نمایند.

مفتح خاطرنشان کرد: 500 میلیارد تومان از بازگشت وام های بانک کشاورزی که از محل اعتبارات حساب ذخیره ارزی پرداخت شده بابت بدهی دولت به این بانک نزد آن باقی خواهد ماند.

وی افزود: 180 میلیارد تومان برای پوشش 300 هزار خانوار که در نوبت کمیته امداد امام خمینی هستند در اختیار این کمیته قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین 50 میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک های دولتی در سال آینده با معرفی کمیته امداد امام خمینی پرداخت خواهد شد.

به گفته مفتح، در بودجه سال 86 بالغ بر60 میلیارد ریال برای آموزش متقاضیان وام های زود بازده در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار می گیرد.

مخبر کمیسیون تلفیق تاکید کرد: در راستای تشویق بخش غیردولتی برای احداث سیلوی گندم مقرر شد به ازای هر ماه نگهداری بخش غیر دولتی ، کارخانجات آرد و کشاورزان تا 2 درصد قیمت تضمینی گندم به آنها پرداخت شود.

وی افزود: برای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی 3 تا 5 درصد اعتبارات عمرانی هر استان برای احداث گلخانه ، دامداری و شیلات با روش های نوین تخصیص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه یارانه سوخت هواپیما در سال آینده حذف می شود ، افزود: از این محل 500 میلیارد ریال در آمد حاصل شده که 300 میلیارد آن به فرودگاه امام خمینی (ره) و 200 میلیارد ریال آن به راههای روستایی اختصاص خواهد یافت.

مفتح ادامه داد: مقرر شد 150 میلیارد تومان اعتبار به مناطق محروم به صورت 100 درصد تخصیص یافته اختصاص داده شود تا به آسفالت راههای روستایی ، بهسازی روستاها ، آموزش و بهداشت این مناطق اختصاص یابد.

مخبر کمیسیون تلفیق اضافه کرد: در راستای اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان دولت مکلف به پرداخت 6 درصد سود و کار مزد تسهیلات مسکن فرهنگیان شد، که این امر شامل وام هایی که در گذشته نیز پرداخت شده می شود.

مفتح افزود: کلیه احکام صادره در بودجه 85 که امتیازاتی به جانبازان 25 درصد به بالا داده بود در بودجه سال 86 به جانبازان 20 درصد به بالا تعلق می گیرد.

وی افزود: در مصوبه دیگر وزارت مسکن مکلف شد حداقل 30 درصد آپارتمان های مسکونی اجاره ای خود را به ایثارگران و جانبازان اختصاص دهد.