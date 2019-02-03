تلاش نتانیاهو برای سفر به کشورهای عربی قبل از انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ ۹ آوریل (۲۰ فروردین) به یکی از کشورهای عربی یا اسلامی سفر کند.

در همین راستا نتانیاهو یکی از دیپلماتهای صهیونیست را مامور ارتباط با کشورهای عربی و اسلامی کرده است و قصد دارد در جریان تبلیغات انتخاباتی خود برای مقابله با رقبای حزب لیکود، از این سفرها به نفع خود استفاده کند.

«یوسی میلمن» از نویسندگان روزنامه معاریو در این گزارش تاکید کرد که نتانیاهو سعی دارد به یکی از دو کشور مراکش یا سودان سفر کرده و از آن به عنوان دستاوردی برای کسب آراء شهرک نشینان صهیونیست استفاده کند.

از سوی دیگر، مسئولان دفتر نتانیاهو تماس های متعددی را با کشور مالی برقرار می کنند تا موافقت آن را برای برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی جلب کنند.