اطلاعات دیجیتالی در دی ان آ باکتری ها ذخیره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک تیم از محققان موسسه علوم زیستی پیشرفته دانشگاه "کی او" فناوری خاصی را طراحی کردند که اطلاعات دیجیتالی را در دی ان آ باکتری ها ذخیره می کند و این اطلاعات برای یک هزاره بدون عیب در آنجا حفظ می شود.

هر یک از میکروب های باسیل علف های خشک قادر به ذخیره دو مگابایت اطلاعات معادل 6/1 میلیون حروف لاتین است.

دانشمندان کاشت میکروسکوپی را در محیط آزمایشگاهی انجام دادند و این اطلاعات را به صورت یک متن عادی بازخوانی کردند.

در موارد خاص این فناوری برای استفاده شرکت های مختلفی چون شرکت های داروسازی که قصد مهر زدن بر مارک خود را دارند، مفید است.

این شرکت ها می توانند اطلاعات خود را درون قسمت ویژه ای از ژن ها ذخیره کرده و آنها را مجددا از همان قسمت برداشت کنند.

دانشمندان اطلاعات را در چهار قسمت مختلف جای می دهند تا در صورت تخریب یک قسمت، پشتیبانی از اطلاعات وجود داشته باشد.

به گفته دانشمندان، قبل از ارائه این فناوری به بازار نیاز به انجام تحقیقات بیشتری روی آن است. در حقیقت محققان باید مطمئن شوند که دی ان آ حین نمو طبیعی باکتری های زنده تغییر نمی کند.

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، باکتری باسیل علف خشک به طور کلی در خاک یا مواد فاسد و پوسیده یافت می شود و در شرایط سخت آب و هوایی از قابلیت زیستن برخوردار است.