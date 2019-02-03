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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۲

پرچم رژیم صهیونیستی در دستان طرفداران «گوایدو»

پرچم رژیم صهیونیستی در دستان طرفداران «گوایدو»

طرفداران رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا در تجمعات خود پرچم رژیم صهیونیستی را برافراشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «وفیقه مهدی» مدیر سایت المیادین به زبان اسپانیایی اعلام کرد که طرفداران «خوان گوایدو» رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا در تجمعات خود پرچمهای رژیم صهیونیستی را برافراشتند.

پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنار آمریکا از رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا حمایت کرده بود.

وفیقه مهدی تاکید کرد: جوانان ونزوئلایی کاملا متوجه اوضاع کشور و سیاستها و نقشه های آمریکا علیه کشورشان هستند و از تجربه سوریه و عراق سخن می گویند.

در حال حاضر ونزوئلا شاهد تنش و درگیری میان طرفداران نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و خوان گوایدو است.

کد مطلب 4531751

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
      2 0
      پاسخ
      پرچم تمام کشورهایی که حمایت کردند در تظاهرات ها دیده می شود به نشانه سپاسگزاری!

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