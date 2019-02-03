تردد در محورهای کوهستانی نهاوند با زنجیر چرخ ممکن است

وحید صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان نهاوند گفت: درحال حاضر تمامی اکیپ های راهداری شهرستان نهاوند در حال انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی محورهای مواصلاتی شهرستان نهاوند هستند.

وی ادامه داد: با تلاش ماموران راهداری محور نهاوند - آورزمان و نهاوند - نورآباد در حال برف روبی است و تردد در آن جریان دارد.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای نهاوند گفت: تردد در این محورها به علت بارش برف و لغزندگی کند است و رانندگان باید با احتیاط و استفاده از زنجیر چرخ حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ دستگاه ماشین آلات برف روب در شهرستان نهاوند آماده به کار هستند، تصریح کرد:تاکنون هیچ یک از محورهای ارتباطی شهرستان نهاوند به خصوص گردنه «گرین» مسدود نشده است.

صفدری از مردم خواست تا برای اطلاع از وضعیت محورهای ارتباطی با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.