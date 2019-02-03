پیچیدگی های اداری سرمایه گذار و کارآفرین را ناامید کرده است

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا رزم حسینی شنبه شب در نخستین جلسه شورای اداری استان در محل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: با تفکر دولتی نمی توان اقتصاد و کشور را نجات داد بلکه تفکر خصوصی است که می تواند راهگشا باشد وتفکر خصوصی آن است که نیت وقف خدمت به مردم کنید ،دارنده این تفکر ریسک پذیر است و شبانه روز کار می کند و اهل مشورت و تعامل است و بهره وری و نوآوری دارد.

وی افزود:۳ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه در این استان بین مردم توزیع می شود که نه تنها شرایط مردم را بهبود نبخشیده که تورم را افزایش داده و حجم قابل توجه سپرده های بانکی استان و گردش آن که خلق پول می کند در اقتصاد خانوارها تاثیری نداشته است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد:برای ارزیابی و نقد منصفانه عملکرد چهل ساله باید هشت سال جنگ تحمیلی که این ملت و کشور به تنهایی در برابر دشمنی که از سوی دنیای شرق و غرب حمایت می شد پایمردی کرد را و نیز ۱۰ سالی که صرف سازندگی خرابی های گسترده آن شد را کم کرد.

وی گفت: می خواهیم خراسان رضوی را با همکاری مدیران و دست اندرکاران بخش های مختلف حاکمیتی ، ائمه جمعه و جماعات ، مردم یک مدل تمرین شده که نه تنها در کرمان که در نقاط مختلف کشوربه صورت محدود انجام وجواب داده ، اجرا کرده و این استان را با توان غیر دولتی ها اداره و در کشور تبدیل به الگوی موفق کنیم .

رزم حسینی تصریح کرد:اگر ائمه جمعه بخشی از تحقق اجرای موفق این طرح هستند ربطی به مباحث و گرایش های سیاسی و سیاسی کاری ندارد زیرا اهل سیاسی کاری نیستم و مدل مثلث توسعه اقتصادی نه یک مدل سیاسی بلکه الگویی اقتصادی است و نباید نگاه سیاسی به مسایل داشت که خود عامل عقب ماندگی و مشکلات ماست.

وی بیان کرد:بوروکراسی اداری مدیران دولتی را خسته و سرمایه گذار و کارآفرین را ناامید و بیزار کرده است و من می خواهم مدل مدیریت توسعه قلعه گنج کرمان را که به تایید رهبری و رئیس جمهوری رسیده است با کمک مدیران دولتی در خراسان رضوی اجرا کنم.

استاندار خراسان رضوی افزود: ما عقب ماندگی های زیادی داریم که با کار عادی جبران نمی شود و باید با مدیریت جهادی که تلاش همراه با عقلانیت و متواضع در برابر مردم است اقدام کنیم و اگر اینگونه شود این استان نمونه اداره می شود.

وی ادامه داد:نمونه ای از مدیران جهادی کشور آقای سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان است که وقتی بنیاد به عنوان معین اقتصادی منطقه قلعه گنج انتخاب شد طی پنج سال گذشته بیش از ۶۰ بار به این منطقه سفر کرده و پیگیر حل مسائل و مشکلات مردم شده است کجا یک مدیر دولتی اعم از بخشدار و فرماندار می تواند اینگونه عمل کند.