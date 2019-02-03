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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۰

سازمان ملل:

صهیونیست ها ۱۹ منزل فلسطینی ها را در کرانه باختری تخریب کردند

صهیونیست ها ۱۹ منزل فلسطینی ها را در کرانه باختری تخریب کردند

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که صهیونیست ها در دو هفته گذشته ۱۹ ساختمان متعلق به فلسطینی ها را در کرانه باختری تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از تخریب ۱۹ ساختمان متعلق به فلسطینی ها در کرانه باختری توسط صهیونیستها خبر داده است.

بر اساس این گزارش، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، افزوده است: ۶ ساختمان در قدس و ۱۳ ساختمان دیگر در منطقه موسوم به «منطقه ج» در کرانه باختری به دست صهیونیست ها تخریب شده است.

این گزارش می افزاید: تخریب منازل و ساختمان متعلق به فلسطینی ها باعث بی خانمان شدن ۲۶ فلسطینی شده است.

در سال گذشته میلادی رژیم صهیونیستی پنج مدرسه را در کرانه باختری تخریب یا مصادره کردند و همچنان مدرسه روستای خان الاحمر در شرق قدس از سوی صهیونیست ها تهدید به تخریب می شود.

کد مطلب 4531774

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