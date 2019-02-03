تاکید وزیر خارجه مصر و نماینده سازمان ملل بر تحقق ثبات در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر در جریان دیدار با «غسان سلامه» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی در خصوص آخرین تحولات لیبی رایزنی کرد.

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص دیدگاه مصر در قبال اوضاع لیبی و تلاش های قاهره برای دستیابی به یک توافق میان گروه های این کشور با هدف حرکت به سمت یک راهکار سیاسی رایزنی کردند.

آنها همچنین در خصوص تحقق امنیت و ثبات در لیبی برای تقویت شرایط سیاسی و امنیتی این کشور و حرکت به سمت برگزاری یک انتخابات شفاف بحث و تبادل نظر کردند.

نماینده سازمان ملل در این دیدار در خصوص رایزنی های اخیر خود با طرف های بین المللی سخن گفت.