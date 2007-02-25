آغاز ثبت نام دوره کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور از فردا / تاخیر در پرداخت مالی علت تاخیر در زمان ثبت نام بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا علی احمدی صبح امروز در حاشیه جشنواره تقدیر از پژوهشگران نمونه دانشگاه پیام نور در جمع خبرنگاران افزود: در ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور با پدیده جدیدی به نام ثبت نام اینترنتی مواجه بودیم که با توجه به تجربیات سال های گذشته، اقدام به ثبت نام پستی به موازات ثبت نام اینترنتی انجام شد.

وی اظهار داشت: شنبه هفته گذشته دفترچه مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی شامل دکتری و کارشناسی ارشد بر روی سایت دانشگاه پیام نور قرار گرفت اما به دلیل مشکلی که با بانک همکار دانشگاه بوجود آمد تأخیر چند روزه ای در پرداخت مالی صورت گرفت که در نتیجه باعث تأخیر در ثبت نام ها شد.

رئیس دانشگاه پیام نور تأکید کرد: از چهارشنبه هفته گذشته ثبت نام اینترنتی در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی با پهنای باند گسترده آغاز شد که علاوه بر این ثبت نام داوطلبان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور، ثبت نام پستی نیز انجام دهند.

وی افزود: ثبت نام مقطع کارشناسی دوره های فراگیر نیز که با تأخیر انجام شده بود، از فردا دوشنبه بر روی سایت دانشگاه و از روز شنبه هفته آینده از طریق مراکز پستی انجام خواهد شد.