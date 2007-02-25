  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

رئیس دانشگاه پیام نور در جمع خبرنگاران عنوان کرد :

آغاز ثبت نام دوره کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور از فردا / تاخیر در پرداخت مالی علت تاخیر در زمان ثبت نام بود

آغاز ثبت نام دوره کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور از فردا / تاخیر در پرداخت مالی علت تاخیر در زمان ثبت نام بود

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به تأخیر در آغاز ثبت نام دوره های فراگیر این دانشگاه گفت: با توجه به اینکه در شروع ثبت نام با مشکلاتی مواجه بودیم و ثبت نام با تأخیر انجام شده است، در صورت لزوم ثبت نام در تمامی مقاطع دوره های فراگیر تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا علی احمدی صبح امروز در حاشیه جشنواره تقدیر از پژوهشگران نمونه دانشگاه پیام نور در جمع خبرنگاران افزود: در ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور با پدیده جدیدی به نام ثبت نام اینترنتی مواجه بودیم که با توجه به تجربیات سال های گذشته، اقدام به ثبت نام پستی به موازات ثبت نام اینترنتی انجام شد.

وی اظهار داشت: شنبه هفته گذشته دفترچه مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی شامل دکتری و کارشناسی ارشد بر روی سایت دانشگاه پیام نور قرار گرفت اما به دلیل مشکلی که با بانک همکار دانشگاه بوجود آمد تأخیر چند روزه ای در پرداخت مالی صورت گرفت که در نتیجه باعث تأخیر در ثبت نام ها شد.

رئیس دانشگاه پیام نور تأکید کرد: از چهارشنبه هفته گذشته ثبت نام اینترنتی در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی با پهنای باند گسترده آغاز شد که علاوه بر این ثبت نام داوطلبان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور، ثبت نام پستی نیز انجام دهند.

وی افزود: ثبت نام مقطع کارشناسی دوره های فراگیر نیز که با تأخیر انجام شده بود، از فردا دوشنبه بر روی سایت دانشگاه و از روز شنبه هفته آینده از طریق مراکز پستی انجام خواهد شد.

کد مطلب 453180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها